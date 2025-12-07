تولید کود آلی بر پایه پسماند باغی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u062a\u062e\u0635\u0635\u0627\u0646 \u06cc\u06a9 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0628\u0646\u06cc\u0627\u0646 \u0645\u0648\u0641\u0642 \u0634\u062f\u0646\u062f \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u06f5 \u0633\u0627\u0644 \u06a9\u0627\u0631 \u062a\u062d\u0642\u06cc\u0642\u0627\u062a\u06cc \u0628\u0647 \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0641\u0646\u06cc \u06a9\u0648\u062f \u0622\u0644\u06cc \u0627\u0632 \u0636\u0627\u06cc\u0639\u0627\u062a \u0648 \u067e\u0633\u0645\u0627\u0646\u062f \u0628\u0627\u063a\u06cc \u062f\u0633\u062a \u06cc\u0627\u0628\u0646\u062f.\n\u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0648\u062f \u0637\u0628\u06cc\u0639\u06cc \u0628\u0627 \u0628\u0647\u0628\u0648\u062f \u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a \u062e\u0627\u06a9\u060c \u0628\u0647\u0631\u0647 \u0648\u0631\u06cc \u0648 \u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644\u0627\u062a \u06a9\u0634\u0627\u0648\u0631\u0632\u06cc \u0631\u0627 \u0647\u0645 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f.\n\u00a0\n