تولید کود آلی بر پایه پسماند باغی + فیلم

متخصصان یک شرکت دانش بنیان، کود آلی با پسماند باغی را تولید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند پس از ۵ سال کار تحقیقاتی به دانش فنی کود آلی از ضایعات و پسماند باغی دست یابند.

این کود طبیعی با بهبود کیفیت خاک، بهره وری و کیفیت محصولات کشاورزی را هم افزایش می‌دهد.

 

