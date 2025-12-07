فرمانده انتظامی استان از دستگیری ۲ متهم سابقه دار با اعتراف به ۲۰ فقره کلاهبرداری از طریق رسید ساز جعلی در شهرستان سنندج خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار یحیی الهی اظهار داشت: برابر شکایت تعدادی از شهروندان سنندجی مبنی بر کلاهبرداری از آن‌ها با ترفند رسیدساز جعلی، بررسی موضوع در دستور کار ماموران مبارزه با جرائم سایبری پلیس فتا کردستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اقدامات فنی و تخصصی سرنخ‌های موجود از شیوه و شگرد وقوع جرم توسط متهمان را مورد بررسی قرار داده و موفق شدند ۲ متهم سابقه دار را در این خصوص را شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی استان کردستان با اشاره به اینکه متهمان پس از هماهنگی قضائی در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شده و در تحقیقات پلیسی به ۲۰ فقره کلاهبرداری با ترفند رسیدساز جعلی اعتراف کردند، بیان داشت: متهمان از این طریق اقلام مختلفی، چون طلا، جواهرات، تجهیزات ساختمانی و دیگر اقلام به ارزش ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال خریداری کرده بودند که با تشکیل پرونده در اختیار مراجع قضائی قرار گرفتند.

منبع ایسنا