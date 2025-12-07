مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی از ورود سامانه بارشی به کشور خبر داد و گفت: فعالیت این سامانه بارشی در اواسط هفته (سه شنبه) تشدید خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی این سازمان از ورود سامانه بارشی فعالی به کشور از امروز خبر داد و گفت: امروز ناپایداری‌های جوی در کشور آغاز می‌شود که ابتدا استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، شمال ایلام، زنجان و بخش‌هایی از جنوب استان اردبیل را دربرمی‌گیرد.

وی افزود: از روز دوشنبه دامنه فعالیت این سامانه گسترش یافته و استان‌های غرب لرستان، همدان، قزوین، شمال البرز و شمال تهران نیز به مناطق درگیر افزوده می‌شوند.

ضیائیان اظهار کرد: در روز سه‌شنبه بارش‌ها شدت بیشتری خواهد داشت و استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، زنجان، قزوین، البرز، شمال تهران، همدان، مرکزی، لرستان، خوزستان، ایلام، کرمانشاه و کردستان شاهد بارندگی خواهند بود؛ همچنین در غرب استان اصفهان و مناطقی از چهارمحال و بختیاری نیز بارش پیش‌بینی می‌شود.

به گفتۀ مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی، از روز چهارشنبه فعالیت این سامانه به جنوب‌غرب کشور کشیده می‌شود و استان‌های فارس، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

ضیائیان هشدار داد که در این مدت، بخش‌های وسیعی از ارتفاعات زاگرس سفیدپوش خواهند شد و کشاورزان باید نسبت به برداشت و جابه‌جایی محصولات حساس به سرما اقدام کنند.

وی همچنین با اشاره به گسترش دامنه بارش‌ها در اواخر هفته گفت: «بتدریج استان‌های اصفهان، یزد، سمنان، گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی نیز از برکات این سامانه بهره‌مند خواهند شد.»

ضیائیان تأکید کرد: همراه با فعالیت این سامانه، کاهش محسوس دما در اغلب مناطق کشور رخ خواهد داد و لازم است تمهیدات لازم در بخش‌های کشاورزی، دامداری، حمل‌ونقل و خدمات شهری اندیشیده شود.