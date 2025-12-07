نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی است که مرحله اول آتش‌بس غزه در شرف اتمام است و در این خصوص به زودی با ترامپ دیدار و گفت‌و‌گو خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز (یکشنبه) با فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان دیدار کرده و در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی اعلام کرد که اواخر ماه جاری میلادی با رئیس جمهور آمریکا دیدار خواهد کرد. 

نخست وزیر رژیم صهیونیستی می‌گوید که در این دیدار درباره مرحله دوم آتش‌بس غزه بحث خواهد شد. 

او گفت: «من در پایان ماه گفت‌و‌گو‌های بسیار مهمی در مورد چگونگی حصول اطمینان از دستیابی به مرحله دوم خواهم داشت». وی همچنین گفت که مرحله اول طرح ترامپ در شرف اتمام است.

رسانه‌ها می‌گویند که مذاکرات درباره مراحل بعدی طرح دونالد ترامپ برای نوار غزه همچنان ادامه دارد. مرحله اول این طرح که از ۱۸ مهرماه آغاز شده، شامل تبادل اسرا و عقب‌نشینی محدود نظامیان صهیونیست به «خطوط زرد» بود. مرحله دوم این طرح شامل ایجاد یک دولت موقت تکنوکرات فلسطینی در غزه است که تحت نظارت یک هیئت صلح بین‌المللی قرار دارد. همچنین در این مرحله، نیرو‌های صلح متشکل از نظامیان چندین کشور در غزه مستقر خواهد شد.

از زمان آغاز آتش‌بس، حماس طبق توافق اعلام شده تمامی ۲۰ اسیر زنده اسرائیلی و ۲۷ جسد آنها را آزاد کرده و با حدود ۲ هزار اسیر فلسطینی مبادله کرد. گفته می‌شود جسد یکی از اسرای اسرائیلی هنوز در غزه است. در همین حال، رژیم صهیونیستی برخلاف توافق اعلام شده، تقریبا به صورت روزانه آتش‌بس را نقض کرده و از زمان اجرایی شدن آن تا امروز، بیش از ۳۶۰ فلسطینی را به شهادت رسانده است.

منبع: رویترز

