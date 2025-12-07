مجلس تعیین نرخ رجیستری تجهیزات هوشمند وارداتی از قبیل گوشی همراه و تجهیزات خودرو‌ها در شبکه‌های ارتباطی همراه را الزامی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت بعدازظهر امروز (یکشنبه، ۱۶ آذر) در جریان بررسی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی الحاق برخی مواد به بخشی از مقررات مالی دولت (۳) با الحاق یک تبصره به ماده یک این لایحه و الحاقات و اصلاحات آن با ۱۹۰ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۲ ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر موافقت کردند.

در متن پیشنهادی مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی آمده است:

ماده ۱- علاوه بر الزامات و احکام بودجه‌ای موجود در قوانین از جمله قانون برنامه پنج‌ساله جاری، الزامات زیر نیز مستند و منطبق با قوانین مربوطه در لوایح بودجه لحاظ می‌شود:

تعیین نرخ رجیستری تجهیزات هوشمند وارداتی از قبیل گوشی همراه و تجهیزات خودرو‌ها در شبکه‌های ارتباطی همراه

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در رابطه با پیشنهاد الحاقی گفت: این موضوع بحث مربوط به رجیستری نیست بلکه حقوق گمرکی آن مطرح است. رجیستری وسایل هوشمند بوده و فقط تلفن همراه نیست، ما ده‌ها کالای دیگر داریم که هوشمند بوده و رجیستر می‌شود.

