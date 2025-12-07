باشگاه خبرنگاران جوان - کنسرت-نمایش «تِرومافون» به نویسندگی و کارگردانی محمدحسن محمودی از ۱۳ تا ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴ در سالن مهین‌بانو نمازی شیراز اجرا می‌شود. این اثر که با شعار «داستانی دیدنی و شنیدنی که برای همیشه با شما می‌ماند» معرفی شده، ترکیبی از موسیقی و نمایش است و با حضور جمعی از هنرمندان تئاتر و موسیقی استان فارس به روی صحنه خواهد رفت.

در این اجرا، مهدیا علیزاده با صدا و علی شجاعی‌فرد با نوازندگی همراهی می‌کنند و بازیگرانی چون مهدی بحری، حمید وامق، محمد جمالدینی، ناهید استواری، رها غفوری، آرش عسکرزاده، امیر منوچهری و اُرُد زبردست ایفای نقش دارند.

گروه اجرایی شامل دستیاران کارگردان، طراحان صحنه، نور، لباس، گریم و تبلیغات، همچنین تیم دکور و مدیریت صحنه است که با همکاری تئاتر مایان و حمایت اداره ارشاد فارس و شهرداری مرکزی استان فارس این پروژه را به مرحله اجرا رسانده‌اند.

زمان اجرا: ۱۳ تا ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۹

مکان: سالن مهین‌بانو نمازی (پل معالی‌آباد – انتهای خیابان شهید کُبار)

علاقه‌مندان می‌توانند با حضور در این اجرا، تجربه‌ای متفاوت از تلفیق موسیقی و نمایش را از دست ندهند.

عکاس: فاطمه دهدشتی اردکانی