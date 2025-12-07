تصمیم مجلس درباره مهریه زنان عادلانه نبود + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - فاطمه قاسم‌پور، مسئول کمیته زنان و خانواده مجمع تشخیص مصلحت نظام، در واکنش به تصمیم مجلس درباره مهریه بیان کرد: تصمیم مجلس درباره مهریه زنان عادلانه نبود.

او افزود: مهریه نه یک هدیه صرف، بلکه سندی حقوقی است که در شرایط نابرابری اقتصادی و قانونی، نقش حفاظتی برای زن ایفا می‌کند.

قاسم‌پور تاکید کرد: تا زمانی که ساختارهای اقتصادی و حقوقی عادلانه‌ای در جامعه وجود نداشته باشد، حذف یا محدود کردن مهریه، نه عدالت است، بلکه افزایش آسیب به زنان است.

او هشدار داد: اگر بخواهیم برای میلیون‌ها نفر قانون جدیدی تصویب کنیم، باید به دقت بررسی شود. حذف ناگهانی ضمانت‌های قانونی، می‌تواند بار روانی، ناامنی اجتماعی و احساس ظلم را در جامعه افزایش دهد.