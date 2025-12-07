به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مهرداد حسن زاده افزود: با هدف قطع زنجیره انتقال ویروس آنفلوآنزا و با موافقت استاندار هرمزگان ،فعالیت مدارس مقطع ابتدایی فقط در شهرهای بندرعباس، میناب، بندرلنگه، حاجی آباد و قشم روز دوشنبه ۱۷ آذرماه تا چهارشنبه ۱۹ آذرماه بصورت غیر حضوری است و سایر بخشها و مناطق تابعه شهرستانهای بندرعباس، میناب، بندرلنگه و حاجی آباد فعالیت مدارس مقاطع ابتدایی بصورت حضوری است.
مدارس روستایی با رعایت شیوه نامه های بهداشتی فعال است
وی گفت: فعالیت مدارس مقاطع متوسطه اول و دوم در کل استان از فردا دوشنبه ۱۷ آذرماه تا پایان هفته بصورت حضوری و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی خواهد بود.