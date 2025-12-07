باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یک هیئت سازمان ملل که به لبنان سفر کرده، اعلام کرد با توجه به این که ماموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان، سال آینده میلادی به پایان میرسد، این گروه قصد دارد گزینههای موجود برای مناطق مرزی جنوب لبنان را بررسی کند.
گفته شده این هیئت نماینده ۱۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل است.
اظهارات این هیئت پس از آن بیان میشود که «نواف سلام» نخست وزیر لبنان روز گذشته اعلام کرد که کشورش پس از پایان دوره ماموریت نیروهای صلحبان سازمان ملل به نیروی کمکی در جنوب لبنان نیاز دارد تا خلاء موجود را پر کند.
شورای امنیت سازمان ملل تابستان امسال به اتفاق آرا به پایان ماموریت نیروهای صلحبان در جنوب لبنان (معروف به یونیفل) رأی داد. بر اساس این رأی، نیروهای یونیفل باید در پایان سال ۲۰۲۶ میلادی لبنان را ترک کنند.
این نیروی چند ملیتی پنج دهه است که در جنوب لبنان مستقر بوده و نقش مهمی بر وضعیت امنیتی آن داشته است.
منبع: الجزیره