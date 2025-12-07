وزارت علوم برای تقویت رشته‌های نوظهور، سال آینده در هفت رشته تخصصی دانشجو به خارج اعزام می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی - مسعود شمس‌بخش، قائم‌مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در مراسم روز دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس و در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان، از بررسی طرح کاهش سنوات تحصیلی خبر داد و تأکید کرد این طرح همچنان در مرحله مطالعه و ارزیابی قرار دارد.

وی توضیح داد که بررسی این موضوع به مؤسسه پژوهشی و برنامه‌ریزی آموزش عالی سپرده شده و هنوز هیچ تصمیم قطعی اتخاذ نشده است. به گفته او، طرح‌های مختلف ابتدا در محافل علمی مطرح می‌شوند تا کارشناسان نقاط ضعف و قوت را بررسی کنند و سپس تصمیم نهایی گرفته شود.

شمس‌بخش اعلام کرد: «یکشنبه هفته آینده جلسه‌ای در وزارت علوم خواهیم داشت که در آن، پیشنهاد ارائه‌شده از سوی مراکز پژوهشی وزارتخانه برای کاهش مدت دوره برخی رشته‌ها، با حضور تعدادی از رؤسای دانشگاه‌ها بررسی می‌شود. بنابراین، موضوع فعلاً در حد پیشنهاد است و هنوز هیچ مصوبه‌ای وجود ندارد.»

او همچنین به چالش ظرفیت علمی در برخی رشته‌های نوظهور مانند حوزه‌های مرتبط با فناوری‌های کوانتومی اشاره کرد و گفت: «علی‌رغم توقف چندساله اعزام دانشجو به خارج در قالب بورس تحصیلی، برای هفت رشته مقرر شده که از سال آینده دانشجو اعزام کنیم تا انتقال دانش و تقویت توان علمی کشور صورت گیرد.»

قائم‌مقام وزیر علوم درباره آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی نیز گفت این آیین‌نامه پس از جمع‌بندی نظر کارشناسان وزارت علوم، اکنون روی میز شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد. او توضیح داد که در نسخه جدید، امتیازات ویژه‌ای برای پژوهش‌های مسئله‌محور در نظر گرفته شده است: «اگر پژوهش‌ها مبتنی بر حل نیاز‌های کشور باشند، امتیاز بیشتری خواهند داشت تا اساتید به سمت رفع دغدغه‌های مختلف کشور هدایت شوند و موضوعات واقعی و ضروری به دانشجویان سپرده شود.»

دانشجو باید نیازهای آینده کشور را رصد کند
وزیر ارشاد در دانشگاه تربیت مدرس:
علم و جوانی دانشجویان موجب پیشرفت کشور است
رئیس دانشگاه تربیت مدرس:
دانشجویان برای حل مسائل کشور نسخه ارائه دهند
