باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - ابراهیم کمالی در نطق پیش از دستور خود با اشاره به رخدادهای اجتماعی اخیر و دستاوردهای شهری، بر ضرورت تمرکز شورا بر مسائل واقعی مردم و پرهیز از حاشیه‌سازی تأکید کرد و هشدار داد که هرگونه تخلف احتمالی در مدیریت شهری باید با جدیت پیگیری شود.

او با انتقاد از ورود و خروج مکرر اعضا و نبود ثبات در شورا، به‌ویژه در ماه‌های پایانی دوره ششم، گفت: این وضعیت به زیان شهر است و شورا باید از تلاطم‌های بی‌ثمر فاصله گرفته و بر حل مشکلات مردم متمرکز شود.

کمالی محدود کردن مجاری نظارتی و استفاده دوگانه از قانون را تهدیدی برای حقوق شهروندان دانست و افزود: اعتراض به این موارد، دفاع از حق مردم است و نباید به‌عنوان حاشیه تلقی شود.

او با اشاره به ضرورت شفافیت در مدیریت شهری، از آغاز سامانه جامع املاک شهرداری خبر داد و گفت: در بازخوانی پرونده‌های قدیمی، ده‌ها هزار مترمربع زمین شناسایی شده که باید تا پایان دوره ششم شناسنامه‌دار شوند.

کمالی همچنین به موضوع حفظ کاربری باغات و مقابله با ساخت‌وسازهای غیرقانونی پرداخت و تأکید کرد اجرای قانون باید قاطعانه باشد و تنها باغداران واقعی مشمول تسهیلات شوند.

او در ادامه به الحاق ۲۷۶ هکتار از اراضی تنگ قره‌پیری به شهر صدرا اشاره کرد و گفت: این اقدام بدون طی مراحل قانونی و توجیه فنی انجام شده و با ورود سازمان بازرسی کل کشور متوقف شده است.

کمالی خواستار جلوگیری از هرگونه اقدام غیرقانونی در این زمینه شد و در پایان خطاب به همکاران خود یادآور شد: کمتر از پنج ماه دیگر باید در برابر مردم پاسخگوی عملکرد پنج‌ساله شورا باشیم و تمرکز ما باید بر خدمت عملی و شفافیت باشد، نه درگیری‌های نمایشی.

سیده مریم حسینی، سخنگوی شورای شهر و رئیس کمیته محرومیت‌زدایی، نیز در نطق پیش از دستور خود با اشاره به عملکرد مثبت شورا و شهرداری گفت: خدمات این دوره بی‌نظیر بوده و مورد تحسین ملی قرار گرفته است.

او تأکید کرد: برخی افراد با سوءاستفاده از نقد، فضای شورا را به صحنه تخریب و اختلاف تبدیل کرده‌اند، در حالی که آمار و شواهد تغییرات شهری نشان‌دهنده دستاوردهای ملموس و قابل تقدیر است.

حسینی با انتقاد از رفتارهایی که صحن شورا را به محل حمله شخصی تبدیل می‌کند، گفت: هدف این تخریب‌ها نه افراد، بلکه الگوی خدمتگزاری بی‌حاشیه شورا است.

او افزود: نقد سازنده پذیرفته می‌شود، اما تخریب و ایجاد فضای مسموم سوءاستفاده از حق نقد محسوب می‌شود و در برابر آن ایستادگی خواهیم کرد.

عضو شورای شهر شیراز با اشاره به اهمیت جهاد تبیین و راهبردهای مقام معظم رهبری، تأکید کرد: باید دستاوردهای شورا را مستند و روشن برای مردم بیان کنیم تا مانع فریب رسانه‌ای و شایعه‌سازی شویم.

حسینی خطاب به اعضای شورا گفت: تمرکز باید بر ارائه طرح‌ها، فعالیت در کمیته‌ها و رفع نواقص شهری باشد. این مکان خانه مردم است و نیازمند متانت و رفتار الگو برای جامعه ایرانی اسلامی است.

سخنگوی شورا در پایان هشدار داد: در صورت تداوم روند تخریب سیستماتیک، تمامی تحریف‌ها و نسبت‌های ناروا مستند و از طریق رسانه در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.

او تأکید کرد: ما برای خدمت آمده‌ایم، نه برای درگیری‌های نمایشی؛ و افراد مدعی باید پاسخ دهند سهم واقعی آنان در سیاست‌گذاری‌ها و اجرای پروژه‌های شهری چه میزان بوده و چه نقشی در توسعه شیراز ایفا کرده‌اند.