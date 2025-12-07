معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز گفت: مدارس مقطع ابتدایی فردا دوشنبه هفدهم آذر ماه در شیفت صبح غیرحضوری ، همچنین مهدکودک و پیش‌دبستانی‌ها نیز تعطیل خواهند بود.

باشگاه خبرنگاران جوان _ علی صفری گفت: این تصمیم بر اساس گزارش‌های دریافتی از اداره‌کل هواشناسی و اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان، برابر نظر کارشناسی اداره‌کل هواشناسی استان البرز و محیط زیست اتخاذ شد.

وی با تاکید بر اینکه این مصوبات بر اساس نظرات کارشناسی دستگاه‌های اجرایی متولی اعم از هواشناسی، محیط زیست تصمیم گیری خواهد شد، اظهار کرد: با توجه به شرایط جوی، انتظار می‌رود بخشی از آلاینده‌ها در استان برای ساعات عصرگاهی روز دوشنبه هفدهم آذرماه کاهش یابد.

صفری تاکید کرد: با وجود این شرایط مدارس در شیف صبح مقطع ابتدایی برای روز دوشنبه هفدهم آذرماه غیرحضوری خواهند شد. در این میان شیفت عصر و مقاطع بالاتر اعم از متوسطه اول و دوم مراکز آموزش عالی، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و نهادهای خدماتی دایر هستند.

وی تصریح کرد: باتوجه به پیش‌بینی‌ها طرح‌ زوج و فرد فردا اعمال نخواهد شد.

صفری افزود: همچنین توقف فعالیت‌های عمرانی آلاینده و معادن شن و ماسه در ساعات بعداز ظهر آزاد است.

وی از استقرار پایگاه‌های سیار درمانی خبر داد و افزود: دانشگاه‌ علوم پزشکی و جمعیت هلال‌احمر استان مکلف شد پایگاه‌های سیار اورژانس و هلال‌احمر را در نقاط آلوده و پرتردد با هدف کاهش زمان دسترسی شهروندان به خدمات درمانی مستقر کند.

وی استفاده از ماسک استاندارد برای کارکنان میدانی را ضروری خواند و ادامه داد: نیروهای پلیس راهور، کارکنان شهرداری و سایر کارکنانی که فعالیت میدانی دارند، موظف به استفاده از ماسک استاندارد خواهند بود.

صفری در پایان گفت: همه دستگاه‌ها باید با جدیت وظایف تعیین‌شده را اجرا کنند تا از افزایش دوباره آلودگی جلوگیری شود و سلامت شهروندان به بهترین شکل ممکن حفظ شود.

