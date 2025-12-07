بانک گردشگری با ثبت سود خالص ۹.۶ همت و رشد ۱۱۱۰ درصدی سودآوری در دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، نسبت کفایت سرمایه خود را نیز به ۵.۳ درصد افزایش داد.

صورت‌های مالی حسابرسی‌شده دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ امروز در مهلت مقرر در سامانه کدال سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، بانک گردشگری در این دوره با ثبت سود خالص ۹.۶ همت و در نتیجه رشد معنادار ۱۱۱۰ درصدی سودآوری نسبت به دوره مشابه سال گذشته، عملکردی قابل‌توجه از خود بر جای گذاشته است. این موفقیت حاصل بهبود در مدیریت منابع و مصارف، بهینه‌سازی ترکیب دارایی‌ها، کنترل هزینه‌های مالی و ارتقای کیفیت پرتفوی اعتباری بوده است.

همچنین نسبت کفایت سرمایه بانک گردشگری در این دوره ۹۱درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده تقویت ساختار سرمایه و بهبود ثبات مالی بانک است.

انتشار به‌موقع و شفاف این گزارش‌ها در سامانه کدال، بیانگر ارتقای انضباط گزارشگری مالی، شفافیت عملیاتی و تقویت حاکمیت شرکتی در بانک گردشگری است.

گزارش کامل شامل صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت جریان وجوه نقد و یادداشت‌های توضیحی همراه با گزارش حسابرس مستقل هم‌اکنون برای عموم و سهامداران محترم در سامانه کدال در دسترس قرار دارد.

برچسب ها: بانک گردشگری ، کفایت سرمایه
خبرهای مرتبط
میانگین کفایت سرمایه شبکه بانکی مثبت شد
سرمایه ثبتی شبکه بانکی کشور طی سه سال ۲.۷ برابر شد
سرمایه گذاری بانک گردشگری در حوزه گردشگری و انرژی خورشیدی در اردبیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تغییر کرد
بانک مرکزی در مورد بانک آینده درست، اما دیر عمل کرد
پیش‌بینی بارش‌های قابل‌توجه در شمال، غرب و جنوب‌غرب کشور
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۶ آذرماه
قیمت هر قطعه جوجه یکروزه به ۵ هزارتومان رسید
رونمایی از خط جدید خودروهای هیبریدی تا پایان سال+ فیلم
متقاضیان شرکت در حراج سکه مرکز مبادله برای واریز وجه تا ساعت ۲۳ فرصت دارند
تشدید فعالیت سامانه بارشی از اواسط هفته/ دمای هوا کاهش می یابد+ فیلم
شروط جدید برای تأسیس ایرلاین‌ها اعلام شد
آخرین اخبار
مهر تایید بر اعتبار و سلامت بانک گردشگری رشد ۹۱ درصدی کفایت سرمایه نسبت به دوره مشابه سال قبل
هوشمندسازی نظام مالیاتی؛ گامی بلند به سوی عدالت و شفافیت اقتصادی
تولید شاهین با موتور ۱.۵ لیتری توربوشارژ تا پایان سال
تشدید فعالیت سامانه بارشی از اواسط هفته/ دمای هوا کاهش می یابد+ فیلم
شفاف سازی اراضی کشور از طریق اجرای ماده ۵۰
عملکرد ابزار‌های تامین مالی زنجیره تولید طی امسال از ۵۴ همت عبور کرد
مگاپروژه نوسازی گمرک کلید خورد
کاهش زمان بازپرداخت وام اشتغال خلاف قانون است
ترس از شکست مانع از تصمیم گیری درست بسیاری از مدیران شده است/ظرفیت فولاد کشور به ۵۵ میلیون تن رسید
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۶ آذرماه
ظرفیت تولید ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو تجاری در کشور وجود دارد / ۳۱ سامانه مدیریت صادرات و ورادات کالا را انجام می‌دهند+ فیلم
متقاضیان شرکت در حراج سکه مرکز مبادله برای واریز وجه تا ساعت ۲۳ فرصت دارند
حذف «امضاهای طلایی» و ضرورت «نهضت رفع مداخله» راهکار توسعه حمل‌ونقل کشور+ فیلم
یک ریال از ۲۰ همت کمک دولت به قطعه سازان پرداخت نشده است+ فیلم
بسیاری از ایرلاین‌ها تنها یک فروند هواپیما دارند که به تازگی مجوز تأسیس گرفته اند+فیلم
احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در صنایع و معادن، تضمین کننده پایداری برق و فرصت اقتصادی
اعمال سیاست‌های استاندارد ۱۲۲ گانه باعث عدم واردات اتوبوس های مسافری شد+ فیلم
افزایش بیش از ۳ هزار واحدی شاخص کل بورس
صیدی: تجاری‌سازی مهم‌ترین گلوگاه مسیر توسعه اقتصاد دانش بنیان است
بستر تأمین برق مازاد بر الگوی مشترکان در بازار رقابتی فراهم می‌شود
پیش‌بینی بارش‌های قابل‌توجه در شمال، غرب و جنوب‌غرب کشور
هشدار وزارت راه و شهرسازی درباره پیامک‌های جعلی ثبت‌نام نهضت ملی مسکن
احیای ترانزیت ایران همزمان با نوسازی ناوگان و تکمیل راه‌آهن چابهار و رشت
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴
لیست سیاه شرکت‌های مشکوک روی میز مرکز اطلاعات مالی
۱۰۰۰ مدیر تازه نفس وارد بدنه دولت می‌شود
آب سه اداره پرمصرف دیگر تهران قطع می‌شود
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تغییر کرد
ساخت ایران برای صنایع ایران: بررسی محصولات کمپرسور حسنی
پایان مالیات‌ستانی سلیقه‌ای با اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی