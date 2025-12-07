مهر تایید بر اعتبار و سلامت بانک گردشگری رشد ۹۱ درصدی کفایت سرمایه نسبت به دوره مشابه سال قبل

صورت‌های مالی حسابرسی‌شده دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ امروز در مهلت مقرر در سامانه کدال سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، بانک گردشگری در این دوره با ثبت سود خالص ۹.۶ همت و در نتیجه رشد معنادار ۱۱۱۰ درصدی سودآوری نسبت به دوره مشابه سال گذشته، عملکردی قابل‌توجه از خود بر جای گذاشته است. این موفقیت حاصل بهبود در مدیریت منابع و مصارف، بهینه‌سازی ترکیب دارایی‌ها، کنترل هزینه‌های مالی و ارتقای کیفیت پرتفوی اعتباری بوده است.

همچنین نسبت کفایت سرمایه بانک گردشگری در این دوره ۹۱درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده تقویت ساختار سرمایه و بهبود ثبات مالی بانک است.

انتشار به‌موقع و شفاف این گزارش‌ها در سامانه کدال، بیانگر ارتقای انضباط گزارشگری مالی، شفافیت عملیاتی و تقویت حاکمیت شرکتی در بانک گردشگری است.

گزارش کامل شامل صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت جریان وجوه نقد و یادداشت‌های توضیحی همراه با گزارش حسابرس مستقل هم‌اکنون برای عموم و سهامداران محترم در سامانه کدال در دسترس قرار دارد.