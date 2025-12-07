باشگاه خبرنگاران جوان - مدارس برخی استانها به دلیل آلودگی هوا یا شیوع بیماری آنفلوآنزا روز دوشنبه ۱۷ آذرماه تعطیل شد و آموزش در بستر فضای مجازی انجام میشود.
مازندران
بر اساس تصمیم ستاد مدیریت بحران استان مازندران، روز دوشنبه ۱۷ آذر مدارس همه مقاطع تحصیلی در استان به صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد. این تصمیم با هدف قطع زنجیره انتقال ویروس آنفلوانزا و تکمیل دوره کمون بیماری اتخاذ شده است.
کرمانشاه
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران استان گفت: با هدف صیانت از سلامت دانشآموزان و دانشجویان و قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوآنزا، بخش آموزشی دانشگاهها و تمام مقاطع تحصیلی مدارس استان در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر در روز دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴ تعطیل و فعالیت آنها بهصورت غیرحضوری است.
هرمزگان
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: فعالیت مدارس مقطع ابتدایی تنها در شهرهای بندرعباس، میناب، بندرلنگه، حاجی آباد و قشم از فردا دوشنبه تا چهارشنبه ( ۱۷ تا ۱۹ آذرماه)، بهصورت غیرحضوری خواهد بود و در سایر بخشها و مناطق تابعه این شهرها، آموزش حضوری است.
البرز
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز گفت: مدارس مقطع ابتدایی فردا دوشنبه هفدهم آذر ماه در شیفت صبح غیرحضوری ، همچنین مهدکودک و پیشدبستانیها نیز تعطیل خواهند بود.