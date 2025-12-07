شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در پرداخت مبلغ پرداختی بیمه تکمیلی به حساب برخی از بیماران ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیمه تکمیلی درمان یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مالی در دنیای امروز محسوب می‌شود و به طور مستقیم با بهبود کیفیت زندگی افراد و کاهش فشار‌های اقتصادی ناشی از هزینه‌های درمانی گره خورده است.

اما به گفته شهروندخبرنگار با وجود اینکه شهروندخبرنگار ما مبلغ مراحل درمان را به صورت کامل پرداخت کرده؛ ما مدتی است که پرداخت بیمه تکمیلی به حساب بیمار به تاخیر افتاده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام خواهرم بازنشسته بیمه تامین اجتماعی است و بیمه تکمیلی آتیه سازان دارد. مدت هفت هشت ماه گذشته برای انجام سونوگرافی به بیمارستان مراجعه و مبلغ را به صورت کامل پرداخت کردم. چند سال پیش با گرفتن استعلام از بیمه مبلغ را به حساب بیمارستان واریز می‌کردند و عمل و درمان انجام می‌شد ولی با توجه به کم کردن ماهیانه مبلغ بیمه تکمیلی ماهیانه ولی پولی پرداخت نشده است. حالا شاید مبلغ زیاد هم نباشد ولی هر نفری که پرداخت نکنند برای آنان پول کمی نیست یعنی پرداخت ماهیانه بیمه تکمیلی هیچ. با تشکر از شما

