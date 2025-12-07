کیومرث برخورداری افزود: در مرحله پنجم اجرای این طرح ۶۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر برای خانوادههای سه دهک اول سازمانهای حمایتی مشمول (بهزیستی وکمیته امداد) واریز شده است.
وی گفت: این اعتبار برای خرید ۱۱ قلم کالاهای اساسی از گروههای لبنیات، پروتئین و خواربار اختصاص یافته است و مشمولان میتوانند با مراجعه به فروشگاههای زنجیرهای و فروشگاههای خرد طرف قرارداد این طرح اقلام مورد نیاز خود را تهیه کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت: زمانبندی اجرای طرح برای دیگر دهکها نیز به زودی اعلام میشود.
برخورداری گفت: مشمولان میتوانند با نصب برنامه کاربردی «شما»، استفاده از کد دستوری ۱۴۶۳# *۵۰۰* و یا پیامکهای رسمی ارسالی از سرشماره V.Refah، از موجودی اعتبار خود مطلع شوند.
وی افزود: همچنین مرکز تماس ۰۲۱-۶۳۶۹ آماده پاسخگویی به سؤالات مشمولان است.
برخورداری از هرمزگانیها درخواست کرد: تنها به پیامکهای رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سرشماره V.Refah اعتماد کنند و از ورود به لینکهای ناشناس جداً خودداری کنند.