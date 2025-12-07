باشگاه خبرنگاران جوان _ محمد جعفر قائم‌پناه روز یکشنبه در مراسم بزرگداشت روز دانشجو که در تالار دانشجو دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نشست صمیمانه پرسش وپاسخ با دانشجویان در زمینه اینکه دانشگاه را نباید غیرسیاسی کنیم، گفت: ما نیز همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب بر این موضوع تاکید دارند، مخالف غیرسیاسی شدن دانشگاه هستیم.

وی تصریح کرد: اما دانشگاه مختص همه است و نباید مخصوص یک گروه خاص و یک نگاه باشد.

وی در پاسخ به سووالی در زمینه ممانعت از برگزاری کنسرت های دارای مجوز هم گفت: وقتی که برای کنسرتی مجوز گرفته می شود اجرای آن بلامانع است.

به طورجدی برای توقف افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی ایستاده ایم

معاون اجرایی رییس‌جمهور در پاسخ به مطالبات دانشجویان در رابطه با افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی بیان کرد: با افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو مخالف هستیم ضمن آنکه برای چنین افزایش ظرفیتی اصلا فضا و کلاس آموزشی مورد نیاز وجود ندارد.

قائم پناه افزود: دانشجوی پزشکی باید آناتومی بداند. دانشجوی پزشکی، بیمار و تجهیزات می‌خواهد که شرایط آن وجود ندارد.

وی ادامه داد: قرار نیست پزشک تربیت کنیم که برود در اسنپ کار کند یا مهاجرت کند. بنابراین به طور جدی پیگیر توقف موضوع افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی هستیم.

معاون اجرایی رییس‌جمهور همچنین در پاسخ به سووالی در رابطه با فیلترینگ گفت: دکتر پزشکیان و ما در دولت مخالف فیلترینگ هستیم اما باید نسبت به این موضوع اجماع نظر صورت گیرد و هنوز تعدادی متقاعد نشده اند.

وی در بخشیدیگر از این گفت و گو افزود: ما به هیچ‌وجه خالص‌سازی نخواهیم کرد، ایران متعلق به تمام ایرانیان است و ما خودی و غیرخودی نخواهیم کرد.

معاون اجرایی رییس‌جمهور در ادامه گفت: ما عزت ایران را به هیچ‌کس نخواهیم فروخت، سیاست خارجی چارچوب دارد. ما با همه همسایگان دوست هستیم و خواهیم بود، دشمن اگر زیاده‌خواهی کند با سینه ستبر جلوی او می‌ایستیم.

قائم پناه ادامه داد: مردم در جنگ ۱۲ روزه همه پشت نظام ایستادند باید همه سلایق را بپذیریم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه تکثر جامعه را باید پذیرفت، توضیح داد: برخی انحصارطلب هستند و می‌گویند اول باید به خودی اهمیت داد و در نهایت غیرخودی اما اینگونه نیست، همه فرزندان این کشور هستند. اجازه دهیم همه بیایند و توانمندی خود را به ظهور رسانند.

وی گفت: نسل جوان ما نباید ناامید باشد، به همه جوانان این مملکت باید توجه کنیم آنان دل در گرو ایران دارند. اساتید را باید گرامی بداریم، آن هم نه در زبان بلکه در عمل. حضور آنان را گرامی بشماریم و کمک کنیم ایران در انسجام به سمت توسعه حرکت کند، ایران متعلق به همه است.

وی در ادامه داد: مشکل کم‌آبی در کشور وجود دارد و یکی از معضلات جدی است، رییس جمهور هم متخصصان و چهره های برجسته حوزه آب، کشاورزی، محیط زیست و اقتصاد را از دانشگاه‌ها فراخوانده و از آنان دعوت کرد که در کنار مدیران به کمک آمده و برنامه‌ریزی کنند.

در این مراسم، محمدمهدی یکتا نماینده انجمن اسلامی دانشجویان، سجاد فیروزیان نماینده بسیج دانشجویان، علیرضا عباسیان نماینده جامعه اسلامی دانشجویان، حسن خاموشی دبیر شورای صنفی دانشجویان امید علیزاده دبیر کمیته تحقیقات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد به طرح سوالات و مطالبات خود پرداختند.