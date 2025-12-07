سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام جزئیات روند بررسی گزارش «ارزیابی اجرای سیاست‌های کلی انرژی» در هیات عالی نظارت را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در توییتی نوشت: هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از چهار جلسه رسیدگی به گزارش «ارزیابی اجرای سیاست‌های کلی انرژی» این گزارش را برای بررسی دقیق‌تر و ارائه راهکار‌های لازم، به کمیسیون مشترک مجمع ارجاع داد.

در این گزارش چالش‌های کلیدی اثرگذار بر بخش انرژی شامل سطح کلان، سطح تقنینی و اجرایی و سطح فرابخشی انرژی، بررسی و بر لزوم حل ناترازی‌ها، حذف قاچاق انرژی، بهینه‌سازی مصرف و چاره‌اندیشی علمی، مدیریتی برای حل چالش‌های انرژی تاکید شده است.

این گزارش میزان تحقق سیاست‌های کلی انرژی را حدود ۴۰ درصد اعلام کرده است.

رویکرد مجمع تشخیص در زمان بررسی این گزارش، بررسی عملکرد دستگاه‌ها و انطباق آن با سیاست‌ها برای رفع مشکلات مردم است.

اگر در طول این سال‌ها بر اجرای این سیاست‌ها اهتمام و توجه کافی می‌شد، امروز شاهد ناترازی انرژی نبودیم.

برچسب ها: مجمع تشخیص مصلحت نظام ، انرژی
خبرهای مرتبط
دهنوی: ابهام لایحه CFT سال ۹۷ در مجلس برطرف شده بود
رهبر معظم انقلاب هیچ توصیه‌ای نسبت به «پالرمو و CFT» نداشته‌اند
پاسخ مجمع تشخیص به ادعای دستکاری مصوبه مجلس در زمینه CFT
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
باید تدابیر لازم برای حفاظت از جان مردم در شرایط احتمالی جنگ را داشته باشیم
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۱۶ آذر
روایت تازه فرمانده کل سپاه از حمله موشکی به پایگاه آمریکایی
پزشکیان: یک حرف می‌زنیم و جور دیگر عمل می‌کنیم، این ناترازی است
دشمنان برای پی‌بردن به تاکتیک‌های ما باید هزینه کنند
نگاه جنسیتی به اصلاح قانون مهریه نداریم
دانشجویان در تاریخ معاصر، رهبران اجتماعی مبارزه با مستبدان بوده‌اند/ ضرورت بازی تیم ملی فوتبال با تیم‌های با کیفیت
دستاورد‌های راهبردی سپاه مرهون پیوند با دانشگاه است
بقائی: آماده گفت‌و‌گو با مقامات لبنان هستیم/ پزشکیان به ترکمنستان و قزاقستان می‌رود
بودجه‌ای که در مجلس برای نیرو‌های مسلح مصوب شده، کاهش پیدا نمی‌کند
آخرین اخبار
تبریک قالیباف به قهرمانی تیم ملی تکواندوی امید در جهان
برنامه جامع توسعه همکاری‌های ایران و افغانستان تهیه شود
حضور معنادار دانشجویان حرکت کشور را بیمه کرده است
الزامی شدن تعیین نرخ رجیستری موبایل با مصوبه مجلس
تعیین تکلیف اسناد الکترونیکی دارای شناسه یکتا در مجلس
رای نمایندگان مجلس به شفافیت بودجه شرکت نفت
روایت تازه فرمانده کل سپاه از حمله موشکی به پایگاه آمریکایی
تکلیف نمایندگان به دولت برای ارائه گزارش ماهانه منابع و مصارف بودجه به مجلس
سرلشکر موسوی: نیرو‌های مسلح در آمادگی کامل اطلاعاتی و عملیاتی قرار دارند
آغاز جلسه علنی نوبت بعدازظهر مجلس برای بررسی الحاق برخی احکام بودجه سنواتی
بقائی: آماده گفت‌و‌گو با مقامات لبنان هستیم/ پزشکیان به ترکمنستان و قزاقستان می‌رود
نگاه جنسیتی به اصلاح قانون مهریه نداریم
دشمنان برای پی‌بردن به تاکتیک‌های ما باید هزینه کنند
پزشکیان: یک حرف می‌زنیم و جور دیگر عمل می‌کنیم، این ناترازی است
دستاورد‌های راهبردی سپاه مرهون پیوند با دانشگاه است
الزامات دائمی بودجه در مجلس تعیین شد
بودجه‌ای که در مجلس برای نیرو‌های مسلح مصوب شده، کاهش پیدا نمی‌کند
گزارش دیوان محاسبات از قصور وزارت راه در اختصاص زمین به خانوارهای مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
دانشجویان در تاریخ معاصر، رهبران اجتماعی مبارزه با مستبدان بوده‌اند/ ضرورت بازی تیم ملی فوتبال با تیم‌های با کیفیت
سه نوبته شدن جلسه علنی مجلس برای بررسی الحاق برخی احکام بودجه سنواتی
ادامه رسیدگی به لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۱۶ آذر
باید تدابیر لازم برای حفاظت از جان مردم در شرایط احتمالی جنگ را داشته باشیم
توسعه ایران بدون شنیدن صدای دانشگاه ممکن نیست
نگاهداری: شبیه سازی مبتنی بر بازی‌های جدی از ابزار‌های اصلی حکمرانی نوین هستند
طحان نظیف: پزشکیان در انتخابات مجلس از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت نشده بود
احیای مذاکرات بستگی به رویکرد آمریکا دارد
برگزاری نشست مشترک سران قوا به میزبانی رئیس جمهور
روایتی تازه از حماسه پاوه؛ احمد کشوری نخستین داوطلب شکستن محاصره
تحولات منطقه و موضوع هسته‌ای ایران؛ محور گفت‌وگوی عراقچی با وزیر خارجه مصر