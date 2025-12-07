فرمانده انتظامی خرم‌آباد از دستگیری یک سارق معابر و اماکن خصوصی و کشف ۱۱ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ هادی کیانمهر اظهار داشت: در پی وقوع سرقت از معابر و اماکن خصوصی در سطح شهر، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۵ خرم‌آباد با اشراف اطلاعاتی، موفق به شناسایی متهم شده و وی را طی یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد تصریح کرد: متهم در تحقیقات به ۱۱ فقره سرقت اعتراف کرده و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

سرهنگ کیانمهر در پایان تأکید کرد: برخورد با سارقان و افراد مخل نظم و امنیت با قدرت و قاطعیت ادامه دارد و شهروندان هرگونه مورد مشکوک را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.

منبع: پلیس لرستان

برچسب ها: پلیس لرستان ، دستگیری
خبرهای مرتبط
توقیف خودروی حامل ۲۴۰ هزار نخ سیگار قاچاق در خرم آباد
صدور دستور برخورد انضباطی با ماموران خاطی آزادراه خرم آباد - پل زال
کشف ۳۲۲ حلقه لاستیک قاچاق در لرستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
باران، مه و آلودگی؛ هشدار سه‌گانه پلیس راه برای لرستان
ثبت جشنواره گردو در تقویم رویداد‌های گردشگری کشور
مرگ ۲ نفر بر اثر گازگرفتگی در شهرستان ازنا
دستگیری سارق معابر و اماکن خصوصی در خرم‌آباد
آخرین اخبار
دستگیری سارق معابر و اماکن خصوصی در خرم‌آباد
باران، مه و آلودگی؛ هشدار سه‌گانه پلیس راه برای لرستان
ثبت جشنواره گردو در تقویم رویداد‌های گردشگری کشور
مرگ ۲ نفر بر اثر گازگرفتگی در شهرستان ازنا
نقاشی هزار رنگ پاییز بر بوم بیشه لرستان + فیلم