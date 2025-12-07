باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ هادی کیانمهر اظهار داشت: در پی وقوع سرقت از معابر و اماکن خصوصی در سطح شهر، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: مأموران کلانتری ۱۵ خرمآباد با اشراف اطلاعاتی، موفق به شناسایی متهم شده و وی را طی یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی خرمآباد تصریح کرد: متهم در تحقیقات به ۱۱ فقره سرقت اعتراف کرده و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.
سرهنگ کیانمهر در پایان تأکید کرد: برخورد با سارقان و افراد مخل نظم و امنیت با قدرت و قاطعیت ادامه دارد و شهروندان هرگونه مورد مشکوک را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.
منبع: پلیس لرستان