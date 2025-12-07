دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران از فعالیت حضوری تمام مدارس و دانشگاه‌های استان در تمام مقاطع تحصیلی طی فردا دوشنبه ۱۷ آذرماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن عباس نژاد بعد از ظهر امروز -یکشنبه ۱۶ آذرماه- از فعالیت حضوری تمام مدارس استان در تمام مقاطع تحصیلی طی فردا دوشنبه ۱۷ آذرماه خبر داد و گفت: فقط مهدکودک‌ها و پیش دبستانی‌های استان تهران فردا تعطیل خواهند بود. 

وی درخصوص وضعیت فعالیت دستگاه‌ها و دانشگاه‌ها نیز بیان کرد: فعالیت همه ادارات و دانشگاه‌ها نیز به صورت حضوری دایر می‌باشد، فقط مادران دارای فرزند پیش دبستانی و مهدکودک با نظر مدیران می‌توانند از دورکاری استفاده کنند. 

عباس نژاد اظهار کرد: تردد کامیون‌ها همچنان در سطح شهر به صورت شبانه روز به جز مواردی که حمل مواد فاسدشدنی و سوخت را دارند ممنوع است. 

وی گفت: اکیدا توصیه می‌شود از روشن ماندن اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها در پایانه‌ها و توقف گاه‌های شرکت واحد جلوگیری شود و پلیس راهور از تردد خودرو‌های دودزا و دارای آلایندگی قابل رؤیت ممانعت کند و همچنین اجرای برنامه‌ها و اقدامات مدیریت ترافیک و به‌روزرسانی و نصب دوربین‌های هوشمند با جدیت دنبال شود. 

دبیرکارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران در ادامه از تدوام اجرای طرح زوج و فرد در پایتخت خبر داد و عنوان کرد: این طرح از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه از درب منازل در تهران اجرامی‌گردد لازم به ذکر است که (برای اجرای این طرح هیچ استثنایی وجود ندارد) همچنین اصناف از ۹:۳۰ صبح تا ۲۰:۳۰ دقیقه شب به جز اصناف خدماتی فعال خواهند بود. 

عباس نژاد افزود: اطلاع‌رسانی گسترده درباره توصیه‌های بهداشتی، پرهیز از اقدامات تشدیدکننده آلودگی هوا، کاهش سفر‌های غیرضروری و استفاده کمتر از خودرو‌های شخصی انجام و جلوگیری از پسماندسوزی و سوزاندن شاخ‌وبرگ درختان در تمام مناطق شهری، بخشداری‌ها و حریم شهر‌ها صورت گیرد، همچنین، دانشگاه‌های علوم پزشکی استان اقدامات لازم درباره خودمراقبتی و توصیه‌های بهداشتی را انجام دهند و نظارت برواحد‌های آلاینده و نوع سوخت نیروگاه‌ها و صنایع تشدید شود و تمامی فعالیت‌های عمرانی شامل تخریب و آواربرداری در سطح استان ممنوع است. 

وی همچنین افزود: بنا برمصوبات، صدور مجوز‌های روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران ممنوع می‌شود و فعالیت معادن شن و ماسه و شرکت‌های سیمان تهران و سیمان شمال (به جز کوره‌های فاقدآلایندگی) متوقف خواهد بود. 

منبع: استانداری تهران

برچسب ها: آلودگی هوا ، مدارس و دانشگاه‌ها
خبرهای مرتبط
رکوردشکنی در خرید ناوگان اتوبوسرانی
زاکانی در مراسم روز دانشجو:
برخی رسماً می‌گویند تهران را گران کنیم تا مردم بروند!
چمران در جمع خبرنگاران اعلام کرد؛
اعزام تیمی به چین برای تحویل اولین محموله واگن‌ها؛ امروز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حکم اعدام متهم ردیف اول پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین» اجرا شد
آخرین وضعیت پرونده پژمان جمشیدی اعلام شد
طرح تغییر نحوه تعیین حداقل دستمزد اعلام وصول شد
شگرد عجیب باند اجاره‌ای؛ سند جعلی، مالک قلابی، پول واقعی
تلاش برای نجات زندانی محکوم به مرگ
هشدار پلیس درباره بارندگی و لغزندگی جاده‌ها در نیمه‌غربی کشور
برخی رسماً می‌گویند تهران را گران کنیم تا مردم بروند!
تاکسی اینترنتی «شهرزاد» در ایستگاه ناکامی؛ سامانه‌ای که هنوز راه نمی‌رود!
بدهی میلیاردی تأمین اجتماعی به بیمه آتیه‌سازان علت مشکلات در خدمات به بازنشستگان
هشدار پلیس فتا درباره پیامک‌های جعلی ثبت‌نام نهضت ملی مسکن
آخرین اخبار
در سطح کشور با پرونده‌های ویژه‌ای مواجه هستیم
نام‌نویسی ۲۳ هزار نفر در کاروان‌های حج تمتع ۱۴۰۵
تمام مقاطع تحصیلی و دانشگاه‌های استان تهران فردا دایر است
افتتاح برج علم و فناوری برای نخبگان شاهد و ایثارگر
اجرای پویش ملی برای سلامت زنان کارگر
راه‌اندازی کمیته جوانان در دستور کار سازمان محیط زیست
وضعیت هوای تهران قرمز شد
آخرین وضعیت پرونده پژمان جمشیدی اعلام شد
هشدار پلیس درباره بارندگی و لغزندگی جاده‌ها در نیمه‌غربی کشور
برخی رسماً می‌گویند تهران را گران کنیم تا مردم بروند!
بزرگ‌ترین دیوارنگاره شهرداری تهران اکران شد
اعضای باند فریب خریداران خودرو زمین‌گیر شدند
طرح تغییر نحوه تعیین حداقل دستمزد اعلام وصول شد
پرداخت ۲۷۰ میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه به دانشجویان و نخبگان
آماده‌باش هلال‌احمر در پی ورود موج بارشی به کشور/ از صعود به ارتفاعات خودداری کنید
تاکسی اینترنتی «شهرزاد» در ایستگاه ناکامی؛ سامانه‌ای که هنوز راه نمی‌رود!
برخورد قانونی با مالکان مراکز پسماندسوزی غیرمجاز در تهران صورت گیرد
شگرد عجیب باند اجاره‌ای؛ سند جعلی، مالک قلابی، پول واقعی
ادامه اجرای طرح «من‌شهر» به شیوه موهن، منجر به طرح سؤال از شهردار خواهد شد
انتقال ۱۱۸۷ خودروی رها شده و‌فرسوده به پارکینگ‌
نسل زد و آلفا: مبارزه با اطلاعات نادرست در عصر اخبار جعلی
اعزام تیمی به چین برای تحویل اولین محموله واگن‌ها؛ امروز
بدهی میلیاردی تأمین اجتماعی به بیمه آتیه‌سازان علت مشکلات در خدمات به بازنشستگان
هشدار پلیس فتا درباره پیامک‌های جعلی ثبت‌نام نهضت ملی مسکن
تکمیل دسترسی جدید میدان فتح تا دوماه آینده
حکم اعدام متهم ردیف اول پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین» اجرا شد
تردد وسایل نقلیه سنگین، کامیون‌ها و خودرو‌های دودزا در پایتخت ممنوع است
از چشمه‌های طبیعی تا برج پرندگان؛ جزئیات فاز دوم روددره فرحزاد
تلاش برای نجات زندانی محکوم به مرگ
تداوم وضعیت نارنجی هوای تهران