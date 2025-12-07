باشگاه خبرنگاران جوان - حسن عباس نژاد بعد از ظهر امروز -یکشنبه ۱۶ آذرماه- از فعالیت حضوری تمام مدارس استان در تمام مقاطع تحصیلی طی فردا دوشنبه ۱۷ آذرماه خبر داد و گفت: فقط مهدکودک‌ها و پیش دبستانی‌های استان تهران فردا تعطیل خواهند بود.

وی درخصوص وضعیت فعالیت دستگاه‌ها و دانشگاه‌ها نیز بیان کرد: فعالیت همه ادارات و دانشگاه‌ها نیز به صورت حضوری دایر می‌باشد، فقط مادران دارای فرزند پیش دبستانی و مهدکودک با نظر مدیران می‌توانند از دورکاری استفاده کنند.

عباس نژاد اظهار کرد: تردد کامیون‌ها همچنان در سطح شهر به صورت شبانه روز به جز مواردی که حمل مواد فاسدشدنی و سوخت را دارند ممنوع است.

وی گفت: اکیدا توصیه می‌شود از روشن ماندن اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها در پایانه‌ها و توقف گاه‌های شرکت واحد جلوگیری شود و پلیس راهور از تردد خودرو‌های دودزا و دارای آلایندگی قابل رؤیت ممانعت کند و همچنین اجرای برنامه‌ها و اقدامات مدیریت ترافیک و به‌روزرسانی و نصب دوربین‌های هوشمند با جدیت دنبال شود.

دبیرکارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران در ادامه از تدوام اجرای طرح زوج و فرد در پایتخت خبر داد و عنوان کرد: این طرح از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه از درب منازل در تهران اجرامی‌گردد لازم به ذکر است که (برای اجرای این طرح هیچ استثنایی وجود ندارد) همچنین اصناف از ۹:۳۰ صبح تا ۲۰:۳۰ دقیقه شب به جز اصناف خدماتی فعال خواهند بود.

عباس نژاد افزود: اطلاع‌رسانی گسترده درباره توصیه‌های بهداشتی، پرهیز از اقدامات تشدیدکننده آلودگی هوا، کاهش سفر‌های غیرضروری و استفاده کمتر از خودرو‌های شخصی انجام و جلوگیری از پسماندسوزی و سوزاندن شاخ‌وبرگ درختان در تمام مناطق شهری، بخشداری‌ها و حریم شهر‌ها صورت گیرد، همچنین، دانشگاه‌های علوم پزشکی استان اقدامات لازم درباره خودمراقبتی و توصیه‌های بهداشتی را انجام دهند و نظارت برواحد‌های آلاینده و نوع سوخت نیروگاه‌ها و صنایع تشدید شود و تمامی فعالیت‌های عمرانی شامل تخریب و آواربرداری در سطح استان ممنوع است.

وی همچنین افزود: بنا برمصوبات، صدور مجوز‌های روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران ممنوع می‌شود و فعالیت معادن شن و ماسه و شرکت‌های سیمان تهران و سیمان شمال (به جز کوره‌های فاقدآلایندگی) متوقف خواهد بود.

منبع: استانداری تهران