باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در چهل و هشتمین سفر استانی رئیس قوه قضائیه به زنجان، در دیدار امروز با امامجمعه زنجان و جمعی از طلاب و روحانیون، به تبیین جایگاه و نقش روحانیت در قوه قضاییه پرداخت و حضور طلاب در عرصه قضاوت را «مایه افتخار دستگاه قضایی» دانست.
وی با بیان اینکه «حضور مستمر روحانیت در مجموعه قوه قضاییه» یک ضرورت و افتخار برای دستگاه قضاست، افزود: در استانهای مختلف زمینه تحصیل طلاب در مجموعههای فقه و قضا فراهم شده و طلاب میتوانند پس از پایان دوره تحصیل، و گذراندن مراحل جذب خدمتگزار مردم عزیز و نظام مقدس جمهوری اسلامی در دستگاه قضایی کشور باشند.
عبداللهی تأکید کرد: رئیس قوه قضاییه همواره از حضور طلاب فرهیخته، علاقمند و با انگیزه و با دانش در عرصه قضا استقبال میکند؛ لذا عرصه برای حضور عزیزان باز است و علاقمندان میتوانند برای خدمت به مردم عزیز و توسعه عدالت یاری رسان ما باشند.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات افزود: در حال حاضر تعداد قابل توجهی از قضات ما طلبه هستندکه حاکی از نقش اثرگذار این قشر در توسعه عدالت است که باید مورد توجه قرار گیرد.
این مقام قضایی در ادامه با اشاره به برخی از جریانهای داخل کشور تأکید کرد: قوه قضاییه در برخورد با ناهنجاریها با هیچ کسی تعارف و رودربایستی ندارد و با مظاهر فساد و افرادی که به شیوع فساد در جامعه دامن میزنند و با این اقدام خود آرامش روحی و روانی جامعه را مخدوش میکنند، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
وی در ادامه به تشریح موضع قوه قضاییه در مواجهه با مسائل اجتماعی، پروندههای خاص و ترک فعلها پرداخت و گفت: دستگاه قضایی در این زمینهها نه منزوی است و نه منفعل، هر جا که لازم باشد در چارچوب قانون اقدام خواهد کرد.
عبداللهی با بیان اینکه در سطح کشور با پروندههای ویژهای مواجه هستیم و در این رابطه تمام افراد در هر جایگاهی که هستند در مقابل قانون یکسان هستند و با کسی رودربایستی نداریم، گفت: قاضی ما موظف است حتی در شرایط سخت اقدام به صدور قرار و اجرای وظایف قانونی نماید و همه باید در مقابل قانون پاسخگو باشند.
وی درباره اولویتبندی در برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی افزود: عقل و تدبیر انسان اجازه میدهد اولویتهای اثرگذار در تأمین امنیت روانی جامعه و سیاستهای کلان را در نظر بگیریم.
وی تاکید کرد برخورد با ناهنجاریهای سازمانیافته و افرادی که به نظام، دین و انقلاب لطمه وارد میکنند، بدون تأخیر و حتی خارج از نوبت انجام میشود.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در مورد برخی از ترک فعلها و کمبودها نیز گفت: سازمان بازرسی کل کشور وظیفه تذکر، ابلاغ، اعلام و پیگیری را دارد و اگر اینگونه نبود، و همکاران ما در سازمان بازرسی با جدیت و شبانه روزی پای کار نبودند بسیاری از لغزشها اتفاق میافتاد وخسارتهای جبران ناپذیری وارد میشد.
وی با تأکید بر شرایط منطقهای و بینالمللی گفت: ما در برابر دشمنان داخلی و خارجی ایستادهایم و جمهوری اسلامی با تدابیر منطقی و مدد الهی و مدیریتی به مسیر خود ادامه میدهد. راهبردها و سیاستهای کلان نظام، به ویژه دستورات رهبری، به عنوان راهنمای عمل در مجموعه قضایی مورد استفاده قرار میگیرد و دستگاه قضایی در همه حال در کنار مردم عزیز و برای خدمت به آنها آمادگی کامل دارد، چنانچه دیدیم که در دفاع مقدس ۱۲ روزه نیز علیرغم وجود تهدیدها و آسیبها کار تعطیل نشد و خدمات رسانی بدون وقفه ادامه داشت.
عبدالهی در پایان تأکید کرد: برای مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی و مبارزه با فساد و قطع دست مفسدان، سودجویان و مخلان امنیت و آرامش مردم همواره نیاز به همدلی، هم افزایی، مسئولیت پذیری و همکاری تمام اقشار اعم از روحانیون، دانشجویان، صاحبان فکر، قلم و آحاد مردم است، تا دستگاه قضایی را در این مسیر یعنی تحقق و توسعه عدالت و مبارزه با فساد یاری کنند.
