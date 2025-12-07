باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان برگزار شد و مصوبات کمیتههای کارشناسی جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان گفت: در این نشست موضوعات مهمی از جمله پایش روند تملک طرحها توسط بانکها، مسائل حقوقی واحدهای صنعتی، مشکلات زیرساختی تأمین برق و همچنین تعیین تکلیف اختلافات مرتبط با قرارداد مسئولین فنی کنترل کیفی مطرح و برای هر مورد تصمیمات اجرایی اتخاذ شد.
وی افزود: توقف عملیات اجرایی علیه شرکت فروآلیاژ ایران به مدت ۶ ماه تا تعیینتکلیف پرونده حقوقی، برق رسانی به معدن جوشان الگیودرز ،الزام شرکت توزیع برق به تأمین تیر و سیم کابل شبکه ظرف یک ماه و همکاری متقاضی در تأمین ترانس و تابلو هوشمند، تعیین حقوق و مزایای مسئولین فنی کنترل کیفی با نظر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تقسیط بدهی مؤدی شرکت زاگرس پودر اشترانکوه با پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان پیشپرداخت و ارائه پنج فقره چک، بررسی موضوع عوارض آلایندگی شیریگاه لرستان توسط محیط زیست و امور مالیاتی و اعلام نتیجه ظرف یک هفته،تعیین تکلیف بدهی مالی ۹ واحد کشاورزی ( گلخانه، گاوداری و ..) نزد بانک کشاورزی و پست بانک از دیگر مصوبات این جلسه بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان بیان کرد: کارگروه با هدف رفع موانع تولید، حمایت از واحدهای صنعتی و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی استان تشکیل شد و پیگیری مصوبات بر عهده دستگاههای مسئول قرار گرفت.
منبع: اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری لرستان