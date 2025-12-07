دستیار سیاست خارجی کرملین می‌گوید واشنگتن باید در طرح صلح خود برای اوکراین تغییرات اساسی ایجاد کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رسانه‌های روسیه به نقل از یوری اوشاکوف، دستیار ارشد سیاست خارجی ولادیمیر پوتین اعلام کردند که واشنگتن همچنان باید «تغییرات جدی و به عبارت دیگر، اساسی در اسناد خود» در مورد اوکراین ایجاد کند. با این حال، او توضیح نداد که مسکو از واشنگتن چه تغییراتی می‌خواهد.

اظهارات اوشاکوف در حالی بیان می‌شود که «کیت کلوگ» فرستاده ویژه آمریکا در امور اوکراین امروز در یک مجمع دفاعی گفت که توافق برای پایان دادن به جنگ اوکراین «واقعا نزدیک» است و به حل دو مسئله بستگی دارد. به گفته او، این دو مسئله عبارتند از آینده نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا و آینده منطقه حاصلخیز دونباس در شرق اوکراین.

در حالی که اخیرا تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ چهار ساله اوکراین شدت گرفته است، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین شب گذشته اعلام کرد که با «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه کاخ سفید و «جرد کوشنر» داماد دونالد ترامپ مکالمه تلفنی داشته است.

به گزارش آکسیوس، این مکالمه دو ساعت طول کشیده و بیش از هر چیز دیگر، حول محور مسائل ارضی و تضامین امنیتی اوکراین بوده است.

این تماس در حالی برقرار شد که ویتکاف و کوشنر هفته گذشته با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه دیدار و به مدت ۵ ساعت گفت‌و‌گو کردند.

منبع: ایندیپندنت

