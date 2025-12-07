مدیرکل مدیریت بحران استان یزد با اشاره به اهمیت سلامت جامعه گفت: با توجه به سلامت عمومی، تمامی مقاطع تحصیلی اعم از ابتدایی، متوسطه و دانشگاه‌ها سراسر استان از دوشنبه ۱۷ آذر لغایت پنج شنبه ۲۰ آذر به صورت غیر حضوری تشکیل می‌گردد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احسان بالاکتفی مدیرکل مدیریت بحران استان یزد با اشاره به اهمیت سلامت جامعه گفت: با توجه تصمیمات کارگروه آلودگی هوا و کمیته پیشگیری از بیماری‌های حاد تنفسی با موضوع آنفلوآنزا و به منظور پیشگیری از توسعه شیوع بیماری و کاهش تاثیرات آلاینده‌های جوی بر سلامت عمومی، تمامی مقاطع تحصیلی اعم از ابتدایی، متوسطه و دانشگاه‌ها سراسر استان از دوشنبه ۱۷ آذر لغایت پنج شنبه ۲۰ آذر به صورت غیر حضوری تشکیل می‌گردد.

دبیر ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان عموم‌شهروندان خواست برای حفظ سلامت خود دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت نمایند.

وی با اشاره به راهکار‌های کنترل بیماری از جمله توصیه به شستن دست‌ها با اب و صابون افزود: انتظار داریم شهروندان تا حد امکان از دست دادن اجتناب کنند و در صورت داشتن علایم سرماخوردگی از حضور در اجتماعات بپرهیزند.

بالاکتفی ادامه داد: استفاده از ماسک معمولی در بیماران و گرفتن جلوی دهان و بینی هنگام عطسه، به منظور پیشگیری از گسترش ویروس موثر است.

وی از سالمندان و خانم‌های باردارو گروه‌های پرخطر مانند افراددارای بیماری زمینه‌ای دارای نقص ایمنی خواست در رعایت اصول پیشگیری دقت کامل داشته باشند.

