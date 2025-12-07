باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ عباس‌زاده معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: همایش پتروفن، رویدادی صرفاً مربوط به هلدینگ خلیج‌فارس نیست، بلکه این رویداد مربوط به کل صنعت پتروشیمی ایران است، چرا که جایگاهی است که همه ما می‌توانیم کنار یکدیگر قرار بگیریم و در صنعت پتروشیمی، ارزش ایجاد کنیم.

عباس‌زاده ادامه داد: موضوع ساخت داخل موضوع دیگری است که اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا سالانه حدود ۲ میلیارد دلار تجهیزات خارجی وارد صنعت پتروشیمی می‌شود. این بازار بزرگ می‌تواند سهم قابل‌توجهی برای سازندگان داخلی داشته باشد.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه ۹۵ درصد تجهیزات ثابت پتروشیمی بومی‌سازی شده است، گفت: واردات ۲ میلیارد تجهیزات صنعت پتروشیمی، لزوم ورود فناوری ایرانی برای بومی‌سازی این تجهیزات را نمایان می‌سازد.

وی با اشاره به تشکیل کمیته راهبری نوآوری و فناوری در هلدینگ خلیج‌فارس، اظهار داشت: کمیته راهبری نوآوری و فناوری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس بر اساس قانون جهش تولید دانش‌بنیان باهدف سیاست‌گذاری، راهبری و جهت‌دهی نوآوری تشکیل شد

در ادامه سورنا ستاری با اشاره به اعتبار مالیاتی این شرکت، ادامه داد: این شرکت در سال جاری و تاکنون حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان بودجه مالیاتی گرفته و تا آخر سال حتماً ۲۰۰۰ میلیارد تومان را رد می‌کنیم. بخشی از این اعتبار مالیاتی در حوزه سرمایه‌گذاری نوآوری استفاده خواهد شد.

مشاور مدیرعامل در امور نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با اشاره به تشکیل صندوق CVC در این شرکت، گفت: صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر خلیج‌فارس با سرمایه ثبتی ۵ همتی تشکیل شده که بزرگ‌ترین صندوق خطرپذیر در کشور است.

ستاری تصریح کرد: تشکیل شرکت توسعه‌دهنده انرژی‌های تجدیدپذیر خلیج‌فارس، صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر خلیج‌فارس و شرکت توسعه‌دهنده لایسنس خلیج‌فارس در راستای هماهنگی و هم‌افزایی هلدینگ با زیست‌بوم نوآوری ملی انجام شده است.

در ادامه،محمدرضا سعیدی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی با تأکید بر اهمیت نوآوری در صنعت پتروشیمی، گفت: روش‌های سنتی دیگر پاسخگوی چالش‌های فناورانه و تحولات پیچیده بازار نیست و تنها از طریق طراحی اکوسیستم‌های پیچیده، تطبیقی و یادگیرنده می‌توان این گپ فناورانه را جبران کرد.

وی با اشاره به اینکه اکوسیستم‌های صنعتی باید به‌صورت پیچیده، تطبیقی و یادگیرنده طراحی شوند که با تغییر محیط، تغییر کنند، گفت: تنها با تحقیق‌وتوسعه نمی‌توان مسائل را حل کرد؛ باید روش‌های غیرخطی با تعاملات بین شرکت‌ها، رگولاتورها، دانشگاه‌ها و سایر ذی‌نفعان، زمینه‌ساز نوآوری و یادگیری هم‌زمان باشد.

وی با بیان اینکه باید شرایط توسعه نوآوری فراهم شود و تنها به تدوین دستورالعمل اکتفا نشود، ادامه داد: ایجاد شبکه‌های تعامل، طراحی حلقه‌های بازخورد و تمرکز بر قابلیت جذب دانش از جمله ضروریات توسعه اکوسیستم نوآوری در پتروشیمی است.

سعیدی خاطرنشان کرد: رهبران سازمان‌ها باید از کنترل صرف به سمت توانمندسازی حرکت کنند و با ایجاد شرایط مناسب برای نوآوری، محیطی فراهم کنند که یادگیری، همکاری و رشد هم‌زمان شرکت‌ها و اکوسیستم صنعتی محقق شود.

در ادامه فوزیه مروت با اشاره به موفقیت‌های پتروفن در ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه، افزود: امروز بیش از ۴۰۰ مورد نوآوری در دیتا بانک ارزیابی جایزه نوآوری صنعت پتروشیمی ثبت شده؛ بانکی که در نوع خود بی‌نظیر است و اگر تحلیل و پردازش شود، می‌تواند صنعت پتروشیمی ایران را به لبه‌های دانش جهانی نزدیک کند.

وی ، اهداف آینده پتروفن را سه محور اصلی، تبدیل پتروفن به بازوی ملی توسعه فناوری و نوآوری کشور، حرکت به سمت حضور بین‌المللی و ایجاد فضای جهانی و تقویت زنجیره ارزش نوآوری در صنعت پتروشیمی دانست و خاطرنشان کرد: ما قول می‌دهیم که پتروفن به پلتفرمی در کلاس جهانی برای تعالی نوآوری در شرکت‌های صنعت پتروشیمی و همچنین پیونددهنده نیازهای فناورانه با توانمندی‌های نوآورانه کشور تبدیل شود.

محمود امین‌نژاد گفت: همایش پتروفن به یک راهبرد تبدیل شده و اگر عمق بیشتری پیدا کند، ما می‌توانیم بخشی از مشکلاتی که در این عرصه با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کنیم را کاهش بدهیم و بتوانیم خودمان را در بازار رقابت بین‌المللی حفظ کنیم.

وی ادامه داد: اگر ما نتوانیم نیازهای فناورانه خود را در بستر بومی‌شده در کشور پیاده کنیم قطع به‌یقین سرنوشت خوبی در انتظار صنایع پتروشیمی نخواهد بود و آینده صنعت پتروشیمی ما با این مهم گره‌خورده است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه کسب‌وکار گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با اشاره به رشد تکنولوژی در کشور، گفت: البته رشدهای بسیار خوبی را در کشور در حوزه تکنولوژی داشته‌ایم که نمونه آن، ساخت کاتالیست‌های پیشرفته توسط متخصصان ایرانی است، ۴۷ میلیارد دلار ارزش بازار کاتالیست دنیاست که تقریباً ۲۸۵ میلیون دلار آن مربوط به کشور ما می‌شود. مقایسه این اعداد نشان می‌دهد که ما می‌توانیم در این بازار از نقش تأمین‌کننده به نقش صادرکننده تبدیل شویم.

امین‌نژاد خاطرنشان کرد: دستاوردهای ما در زمینه تجهیزات صنعت پتروشیمی نشان می‌دهد که ما به های‌تک‌ترین تکنولوژی‌ها دست‌یافته‌ایم.

هزینه‌های تحقیق‌وتوسعه‌ شرکت‌ها در همکاری با دانشگاه و صنعت، قابل تهاتر با مالیات است

دبیرکل شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: امروز بیش از ۱۵۰ هزار دانشجوی دکتری در کشور داریم و این ظرفیت عظیم می‌تواند در خدمت هلدینگ‌ها و صنایع باشد.

پیمان صالحی به قانون «جهش تولید دانش‌بنیان» اشاره کرد و گفت: این قانون ظرفیت‌های بسیار بزرگی دارد و هلدینگ خلیج‌فارس هم‌اکنون از آن استفاده می‌کند. تمام هزینه‌های تحقیق‌وتوسعه که شرکت‌ها برای همکاری با دانشگاه و صنعت پرداخت می‌کنند، قابل تهاتر با مالیات است.

دبیرکل شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: طبق ماده ۱۳، صنایع می‌توانند قراردادهای تحقیق‌وتوسعه با دانشگاه‌ها ببندند و هزینه‌ها از محل مالیات پرداخت شود. همچنین طبق ماده ۱۱، شرکت‌ها می‌توانند در تجهیز آزمایشگاه‌ها، ایجاد مراکز فناوری و سرمایه‌گذاری در دانشگاه‌ها از محل مالیات اقدام کنند.

صالحی خاطرنشان کرد: رساله‌های دکتری نیز تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان از محل مالیات قابل حمایت هستند؛ بنابراین اگر هلدینگ‌ها بخواهند از رساله‌ای حمایت کنند، این امکان از محل مالیات فراهم است.