معاون وزیر صمت گفت:تولید فولاد خام در ایران به حدود ۳۱.۴ میلیون تن رسید که رشد ۲.۲ درصدی را به خود اختصاص داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسعود سمیعی نژاد گفت: تضمین پایدار انرژی از طریق قراردادهای بلندمدت، سرمایه گذاری در نیروگاه های اختصاصی و مدیریت مصرف، از جمله محورهای راهبردی این مسیر است.

وی ادامه داد: نوسازی فناوری و توسعه محصولات پیشرفته با حمایت از دیجیتال سازی خطوط تولید، ارتقای کیفیت و سرمایه گذاری در فولادهای خاص و نیز تنوع بخشی به سبد صادراتی و ورود به بازارها با ارزش افزوده بالا با تسهیل صادرات محصولات ویژه به همراه ایجاد مشوق و هدف گیری بازارهای خودرویی انرژی و صنعتی منطقه از دیگر محورها است.

رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه صنعت فولاد در دنیا با سه تحول راهبردی روبرو است، گفت: این تحولات شامل گذر به فولاد کم کربن، جهش تقاضا برای فولاد های پیشرفته و دیجیتال سازی و اتوماسیون است.

وی افزود: دستور کار کاهش انتشار کربن؛ دولت ها و شرکت های بزرگ را واداشته تا فناوری های و انرژی های تجدید پذیر را در کانون توسعه خود قرار دهند.

سمیعی‌نژاد اذعان کرد: در حوزه هایی نظیر خودروهای نسل جدید، صنایع انرژی پتروشیمی، هوافضا و نظامی نیاز به فولادهای با استحکام بالا در محیط های ایجاد کننده خوردگی، سبک وزن و دیجیتال سازی و اتوماسیون هستیم.

وی ادامه داد: دوقلوهای استفاده از دیجیتال و هوش مصنوعی، قابلیت ردیابی لحظه ای و تولید هوشمند و غیره، به روند طبیعی صنعت فولاد تبدیل شده است.

کاربردهای جدید جهانی فولاد

معاون وزیر صمت با اشاره به نوع مصرف فولاد در دنیا، تصریح کرد: در حوزه ساختمان و زیرساخت ها ۵۲ درصد، تجهیزات و ماشین آلات ۱۵ درصد، خودرو ۱۲ درصد و محصولات فولادی ۱۰ درصد کل مصرف فولاد را به خود اختصاص می دهند.

وی ادامه داد: مصرف فولاد در حمل و نقل ۵ درصد، تجهیزات الکتریکی ۳ درصد و لوازم خانگی ۲ درصد کیفیت است.

سمیعی‌نژاد با بیان اینکه محصولات فولادی مورد استفاده در هر حوزه تغییر یافته و به سمت استفاده از فولاد های خاص و رو به پیشرفت حرکت می کند، گفت: دلیل توسعه جهانی بازار فولاد های خاص، بیشتر توسعه طرح‌های های زیرساخت شامل خطوط راه آهن قدیمی با خطوط جدید و اجرای شبکه های هوشمند در سراسر جهان است.

رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه بیش از ۴۵ درصد از رشد بازار، ناشی از افزایش نیاز حوزه خودرو و ماشین آلات به فولاد با استحکام بالا و بادوام است، گفت: بیش از ۴۸ درصد طرح‌های زیرساختی در سال ۲۰۲۴ نیز برگرفته از فولاد های ویژه با استحکام بالا است.

وی ادامه داد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از شرکت های پیشرو در حال افزایش سرمایه گذاری در توسعه آلیاژ ها با کارایی بالا و همکاری های استراتژیک در این زمینه است.

به گفته سمیعی‌نژاد، نوآوری در فناوری های تولید مانند چاپ سه بعدی و توسعه فولاد آلیاژی پیشرفته به تولید قطعات پیچیده پیچیده تر و سفارشی تر از جنس فولاد ضد زنگ با دقت بیشتر و ضایعات کمتر، پیش بینی رشد تقاضای فولاد ضد زنگ نمونه ای از توسعه فولادهای ویژه است.

وی ادامه داد: رشد صنعتی بازارهای نوظهور و لزوم توسعه زیرساخت ها و شهرنشینی به ویژه در منطقه آسیا و آفریقا رشد طرح‌های انرژی های تجدیدپذیر و توسعه در خودروهای برقی، کاربردهای جدید در بخش هایی همچون هوا فضا و تجهیزات پزشکی نشان دهنده رشد فولادهای آلیاژی در این صنعت است.

معاون وزیر صمت با اشاره به ضرورت توجه به رویکردهای رقابتی گفت: در سال ۲۰۲۴ تولید فولاد خام ترکیه با رشد قابل توجه ۹.۴ درصد به حدود ۳۶.۹ میلیون تن رسید.

وی افزود: در این مدت، تولید ایران به حدود ۳۱.۴ میلیون تن رسید که رشد ۲.۲ درصدی را به خود اختصاص داده است.

سمیعی‌نژاد با بیان اینکه صادرات فولاد ترکیه در سال ۲۰۲۴ به میزان قابل توجهی افزایش داشت، گفت: این کشور ۱۳.۴ میلیون تن محصول فولادی به ارزش تقریبی ۹.۷۵ میلیارد دلار صادر کرد که نسبت به سال قبل ۲۷.۶ درصد رشد وزنی و ۱۷.۷ درصد رشد ارزشی را نشان می دهد.

وی ادامه داد: صادرات محصولات تخت و طویل ترکیه به ترتیب حدود ۵.۷۹ و ۷.۲۶ میلیون تن بوده است اما در همین سال، میزان صادرات محصولات تخت و طویل ایران به ترتیب حدود ۱.۷۳ و ۴.۳۶ میلیون تن بود.

سمیعی‌نژاد اذعان کرد: این اختلاف عمده در ارزش ساده به تفاوت ترکیب محصولات صادراتی و بازارهای هدف دو کشور برمی‌گردد و لازم است تولیدکنندگان فولاد در جهت تقویت صادرات با ارزش افزوده بالا اقدام کنند.

رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه حرکت ایران به سمت فولاد پیشرفته برای توسعه اشتغال و توسعه این صنعت، یک ضرورت راهبردی است، گفت: آینده از آن کشورهایی است که از فولاد تجاری فاصله گرفته و به سمت فولادهای پیشرفته، مقاومت، سبک و با ارزش افزوده بالا حرکت می کنند.

وی ادامه داد: فولاد های پیشرفته در داخل کشور باید به سمت فولادهای آلیاژی ویژه، فولادهای ضد زنگ تخصصی، مقاوم به خوردگی و دما و مخصوص صنایع خودرو، انرژی و دفاع باشد.

سمیعی‌نژاد خاطرنشان کرد: این محصولات نه تنها درآمد صادراتی بیشتری دارد بلکه جایگاه کشور را در زنجیره ارزش ارتقا می دهد. مسیر آینده را می توان با این محورها جمع بندی کرد و نکته دیگر اینکه صنعت فولاد ایران در نقطه ای سرنوشت ساز قرار دارد.