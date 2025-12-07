باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری -ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور از آغاز فعالیت سامانه بارشی از سمت شمال غرب و غرب کشور خبر داد گفت: از روز دوشنبه تا پنجشنبه (۱۷ تا ۲۰ آذر) این سامانه علاوه بر مناطق فوق در خوزستان چهارمحال و بختیاری کهگیلویه و بویر احمد، همدان، مرکزی، قزوین، البرز، تهران، قم، گیلان و مازندران سبب بارش می شود.

وی ادامه داد:روز چهارشنبه در غرب اصفهان و پنجشنبه در شمال فارس، بوشهر و جزایر واقع در شمال خلیج فارس نیز بارش پیش بینی می شود.

او بیان کرد: آلودگی هوا در استان‌های تهران، کرج، اصفهان مشهد و مشهد همچنان ادامه دارد‌.