مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی از تداوم آلودگی هوا در کلان‌شهر‌ها تا اواسط هفته ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری -ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور  از آغاز فعالیت سامانه بارشی  از سمت شمال غرب و غرب کشور خبر داد گفت: از روز دوشنبه تا پنجشنبه (۱۷ تا ۲۰ آذر) این سامانه علاوه بر مناطق فوق در خوزستان چهارمحال و بختیاری کهگیلویه و بویر احمد، همدان، مرکزی، قزوین، البرز، تهران، قم، گیلان و مازندران سبب بارش می شود.

وی ادامه داد:روز چهارشنبه در غرب اصفهان و پنجشنبه در شمال فارس، بوشهر و جزایر واقع در شمال خلیج فارس نیز بارش پیش بینی می شود.

او بیان کرد:  آلودگی هوا  در استان‌های تهران، کرج، اصفهان مشهد و مشهد همچنان ادامه دارد‌.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
خبرهای مرتبط
تشدید فعالیت سامانه بارشی از اواسط هفته/ دمای هوا کاهش می یابد+ فیلم
افزایش نسبی دمای هوا در نوار غربی کشور
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از ۱۶ آذر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تشدید فعالیت سامانه بارشی از اواسط هفته/ دمای هوا کاهش می یابد+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۶ آذرماه
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تغییر کرد
متقاضیان شرکت در حراج سکه مرکز مبادله برای واریز وجه تا ساعت ۲۳ فرصت دارند
پیش‌بینی بارش‌های قابل‌توجه در شمال، غرب و جنوب‌غرب کشور
قیمت هر قطعه جوجه یکروزه به ۵ هزارتومان رسید
رونمایی از خط جدید خودروهای هیبریدی تا پایان سال+ فیلم
احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در صنایع و معادن، تضمین کننده پایداری برق و فرصت اقتصادی
بستر تأمین برق مازاد بر الگوی مشترکان در بازار رقابتی فراهم می‌شود
آخرین اخبار
تداوم آلودگی هوا در کلان شهر‌ها تا اواسط هفته
قرعه‌کشی عرضه خودروهای وارداتی انجام شد
تولید فولاد در ایران به حدود ۳۱.۴ میلیون تن رسید
واردات ۲ میلیارد تجهیزات صنعت پتروشیمی
مهر تایید بر اعتبار و سلامت بانک گردشگری رشد ۹۱ درصدی کفایت سرمایه نسبت به دوره مشابه سال قبل
هوشمندسازی نظام مالیاتی؛ گامی بلند به سوی عدالت و شفافیت اقتصادی
تولید شاهین با موتور ۱.۵ لیتری توربوشارژ تا پایان سال
تشدید فعالیت سامانه بارشی از اواسط هفته/ دمای هوا کاهش می یابد+ فیلم
شفاف سازی اراضی کشور از طریق اجرای ماده ۵۰
عملکرد ابزار‌های تامین مالی زنجیره تولید طی امسال از ۵۴ همت عبور کرد
مگاپروژه نوسازی گمرک کلید خورد
کاهش زمان بازپرداخت وام اشتغال خلاف قانون است
ترس از شکست مانع از تصمیم گیری درست بسیاری از مدیران شده است/ظرفیت فولاد کشور به ۵۵ میلیون تن رسید
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۶ آذرماه
ظرفیت تولید ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو تجاری در کشور وجود دارد / ۳۱ سامانه مدیریت صادرات و ورادات کالا را انجام می‌دهند+ فیلم
متقاضیان شرکت در حراج سکه مرکز مبادله برای واریز وجه تا ساعت ۲۳ فرصت دارند
حذف «امضاهای طلایی» و ضرورت «نهضت رفع مداخله» راهکار توسعه حمل‌ونقل کشور+ فیلم
یک ریال از ۲۰ همت کمک دولت به قطعه سازان پرداخت نشده است+ فیلم
بسیاری از ایرلاین‌ها تنها یک فروند هواپیما دارند که به تازگی مجوز تأسیس گرفته اند+فیلم
احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در صنایع و معادن، تضمین کننده پایداری برق و فرصت اقتصادی
اعمال سیاست‌های استاندارد ۱۲۲ گانه باعث عدم واردات اتوبوس های مسافری شد+ فیلم
افزایش بیش از ۳ هزار واحدی شاخص کل بورس
صیدی: تجاری‌سازی مهم‌ترین گلوگاه مسیر توسعه اقتصاد دانش بنیان است
بستر تأمین برق مازاد بر الگوی مشترکان در بازار رقابتی فراهم می‌شود
پیش‌بینی بارش‌های قابل‌توجه در شمال، غرب و جنوب‌غرب کشور
هشدار وزارت راه و شهرسازی درباره پیامک‌های جعلی ثبت‌نام نهضت ملی مسکن
احیای ترانزیت ایران همزمان با نوسازی ناوگان و تکمیل راه‌آهن چابهار و رشت
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴
لیست سیاه شرکت‌های مشکوک روی میز مرکز اطلاعات مالی
۱۰۰۰ مدیر تازه نفس وارد بدنه دولت می‌شود