معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان در پی ورود سامانه بارشی به استان بر آماده‌باش ویژه شهرداری‌های ۳۳ شهر استان و لزوم پاکسازی فوری معابر، لایروبی جوی‌ها و آب‌گذر‌ها برای جلوگیری از آب‌گرفتگی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  «مهدی مجیدی» عصر امروز در جلسه ستاد پیشگیری، هم‌آمادگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان با اشاره به ورود سامانه بارشی شدید از فردا دوشنبه اظهار کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان باید در آماده باش کامل قرار بگیرند.

وی ادامه داد: این سامانه تا روز پنج‌شنبه ۲۰ آذر فعال بوده و بارش‌های شدید باران و برف، رعد و برق و وزش باد را به همراه خواهد داشت.

معاون عمرانی استاندار لرستان با اشاره به شهرنشینی بیش از ۶۴ درصد جمعیت استان، آماده‌باش ویژه شهرداری‌های ۳۳ شهر را خواستار شد و بر لزوم پاکسازی فوری معابر، لایروبی جوی‌ها و آب‌گذر‌ها برای جلوگیری از آب‌گرفتگی تأکید کرد.

مجیدی از تمام دستگاه‌های اجرایی خواست از پیمانکاران بخش دولتی و خصوصی تعهد کتبی اخذ کنند تا در شرایط بحرانی، ماشین‌آلات و نیروی انسانی آنها در اختیار مدیریت بحران قرار گیرد.

وی با اشاره به تجربیات سال‌های گذشته، اطلاع‌رسانی گسترده به مردم از طریق رسانه ملی و فضای مجازی را ضروری عنوان کرد و افزود: با توجه به لغزندگی جاده‌ها و احتمال ریزش کوه در مناطق کوهستانی رانندگان مراقبت لازم را داشته و از زنجیر چرخ استفاده کنند.

معاون عمرانی استاندار لرستان همچنین خواستار بازسازی و تقویت سیستم‌های برق پشتیبان مراکز مخابراتی آسیب‌دیده جهت حفظ ارتباطات در بحران شد.

مجیدی گفت: با توجه به عبور رودخانه از اغلب شهرستان‌ها، پیش‌بینی و تخصیص اعتبار اضطراری برای لایروبی رودخانه‌ها بابد در دستور کار سازمان برنامه و بودجه استان قرار بگیرد و اولویت‌بندی نقاط حادثه‌خیز در این زمینه ضروری است.

منبع:اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان

 

