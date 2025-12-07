باشگاه خبرنگاران جوان _ محمد جواد قبادبیگی گفت: در پی وقوع آتش‌سوزی که به علت نشتی در تیوب ترانسمیتر مسیر گاز رخ داد، تیم‌های تخصصی آتش‌نشانی و امدادی این مجتمع طی ۱۵ دقیقه با واکنش سریع و هماهنگ، حریق را مهار کردند.

وی یادآورشد:۲ نفر از کارکنان پیمانکاری در این حادثه دچار مصدومیت شدند که هم‌اکنون تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارند.

رییس روابط عمومی و امور فرهنگی پتروشیمی بوشهر تصریح کرد: پس از اطفای کامل حریق، تمامی بخش‌ها فعالیت عادی خود را از سر گرفته و ایمن‌سازی محل حادثه در دستور کار قرار گرفته است.

ایرنا