باشگاه خبرنگاران جوان - لیونل مسی انگار متوقف‎‌شدنی نیست، فوق‌ستاره‌ای که برایش فرقی نمی‌کند پیراهن بارسا را بپوشد یا پیراهن اینترمیامی را، او هر تیمی را انگار می‌تواند به سمت موفقیت و قهرمانی سوق بدهد.

اینتر میامی بامداد امروز توانست با درخشش مسی، با برتری مقابل ونکوور، برای اولین بار قهرمانی MLS لیگ آمریکا شود، جامی که بدون فوق‌ستاره آرژانتینی دست‎‌نیافتنی بود.

مسی پس از قهرمانی در جام MLS و ارسال ۲ پاس گل در بازی فینال، گفت: امسال احساس خیلی خوبی داشتم، خوش شانس بودم که بازی‌های زیادی انجام دادم.

پس از مصدومیت‌های متوالی در سال ۲۰۲۴، امسال شاهد یک مسی فوق‌العاده در سطح فردی بوده‌ایم، فوق‌ستاره‌ای که به آرژانتین برای جام جهانی ۲۰۲۶ و تلاش برای کسب دو جام جهانی متوالی (۲۰۲۲ و ۲۰۲۶) امید می‌دهد.

او در پایان لیگ MLS توانست با ۳۵ گل، ۲۸ پاس گل و تاثیرگذاری در ۶۳ گل، ارزشمندترین بازیکن لقب بگیرد و آمار فوق‌العاده‌ای را ثبت کند.

اگر به طور کلی به آمار مسی در سال ۲۰۲۵ بپردازیم، با احتساب تمام تورنمنت‌ها و تیم ملی، اعداد او بزرگتر می‌شوند. این فوق‌ستاره در سال ۲۰۲۵، ۵۴ بازی انجام داد، ۴۶ گل زد و ۲۶ پاس گل داد. با اینتر میامی به جمع ۱۶ تیم برتر جام باشگاه‌های جهان رسید و قهرمان MLS شد تا به چهل و هفتمین عنوان قهرمانی دوران حرفه‌ای خود برسد. او ۵ بازی هم برای آرژانتین انجام داد و سه گل به ثمر رساند.

منبع: ایرنا