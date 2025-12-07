رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بیجار، از دستگیری دو متخلف شکار غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- حبیب‌اله رجب‌زاده، اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست در جریان گشت و کنترل مستمر زیستگاه‌های حیات‌وحش، موفق به شناسایی و بازداشت افرادی شدند که اقدام به شکار غیرمجاز دو قطعه کبک معمولی کرده بودند.

رجب‌زاده تصریح کرد که در این عملیات، مأموران پس از رصد دقیق منطقه، شکارچیان را حین ارتکاب تخلف متوقف کرده و از آنان ادوات شکار شامل یک قبضه اسلحه ساچمه‌زنی نیمه‌خودکار و ۱۷ عدد فشنگ ساچمه‌زنی کشف و ضبط کردند.

رئیس اداره محیط زیست بیجار با تأکید بر ادامه پایش‌های میدانی، هدف از این اقدامات را حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش و برخورد قاطع با متخلفان عنوان کرد.

