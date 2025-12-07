رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی تربت‌جام گفت: ۱۵ نفر با گاز مونوکسیدکربن در یک باشگاه ورزشی در شهر "کاریزنو" تربت جام مسموم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ علی لطفی گفت: حوالی ساعت ۱۸ امروز گزارشی مبنی بر وقوع مسمومیت جمعی با گاز مونوکسیدکربن در یکی از باشگاه‌های ورزشی شهر کاریزنو به مرکز ارتباطات و هدایت عملیات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی بیان کرد: بلافاصله آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ از پایگاه‌های نصرآباد و کاریزنو به همراه اتولانس (اتوبوس آمبولانس) تربت جام برای رسیدگی به مصدومان به محل حادثه اعزام شدند.

لطفی گفت: در این حادثه ۱۵ نفر دچار علائم مسمومیت شده بودند که تیم‌های عملیاتی پس از ارزیابی اولیه اکسیژن تراپی و اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی، سه مصدوم به بیمارستان سجادیه تربت جام منتقل شدند.

