باشگاه خبرنگاران جوان _ علی لطفی گفت: حوالی ساعت ۱۸ امروز گزارشی مبنی بر وقوع مسمومیت جمعی با گاز مونوکسیدکربن در یکی از باشگاههای ورزشی شهر کاریزنو به مرکز ارتباطات و هدایت عملیات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.
وی بیان کرد: بلافاصله آمبولانسهای اورژانس ۱۱۵ از پایگاههای نصرآباد و کاریزنو به همراه اتولانس (اتوبوس آمبولانس) تربت جام برای رسیدگی به مصدومان به محل حادثه اعزام شدند.
لطفی گفت: در این حادثه ۱۵ نفر دچار علائم مسمومیت شده بودند که تیمهای عملیاتی پس از ارزیابی اولیه اکسیژن تراپی و اقدامات درمانی پیشبیمارستانی، سه مصدوم به بیمارستان سجادیه تربت جام منتقل شدند.
منبع ایرنا