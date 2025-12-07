باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
بازداشت گسترده مهاجران بدون سابقه کیفری در آمریکا + فیلم

داده‌های تازه اداره مهاجرت و گمرک آمریکا نشان می‌دهد که در نه ماه نخست دولت ترامپ، ده‌ها هزار مهاجر بدون هیچ‌گونه سابقه کیفری بازداشت شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه خبری‌ ام‌بی‌سی گزارش داد که طبق داده‌های جدید منتشرشده از سوی اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده، در نه ماه نخست دولت ترامپ حدود ۷۵ هزار مهاجر از میان ۲۲۰ هزار فرد بازداشت‌شده هیچ‌گونه سابقه کیفری نداشته‌اند.

این آمار جدای از بازداشت‌هایی است که توسط نیرو‌های گشت مرزی ثبت می‌شود؛ نیرو‌هایی که اخیراً عملیات‌های مهاجرتی گسترده و تهاجمی را در شهر‌های مختلف آمریکا از جمله شیکاگو، لس‌آنجلس و شارلوت آغاز کرده‌اند.

دولت آمریکا پیش‌تر اعلام کرده بود که هدف اصلی این عملیات‌ها، بازداشت جنایتکاران خطرناک از جمله «قاتلان، متجاوزان و اعضای باند‌های تبهکار» است. اما انتشار داده‌های جدید، پرسش‌های جدی درباره نحوه اجرای این سیاست‌ها و هدف‌گیری گسترده مهاجران فاقد سابقه کیفری ایجاد کرده است.

