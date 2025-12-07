فرمانده انتظامی دلفان گفت: درگیری خانوادگی با سلاح گرم در این شهرستان یک کشته و یک مصدوم برجا گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ بهروز بازوند شامگاه یکشنبه گفت: این حادثه زمانی رخ داد که زن جوان ۱۹ ساله در منزل پدر خود حضور داشت و همسر ۳۰ ساله وی با اسلحه کلت به او شلیک کرد.

وی افزود: عامل تیراندازی سپس با همان سلاح اقدام به خودکشی کرده و در محل جان باخته است.

فرمانده انتظامی دلفان با بیان اینکه حال مصدوم وخیم گزارش شده، گفت: مصدوم پس از انجام اقدامات پزشکی اولیه در بیمارستان ابن‌سینای نورآباد برای ادامه روند درمان به بیمارستانی در خرم‌آباد اعزام شد.

بازوند خاطرنشان کرد: بررسی‌های پلیس برای روشن شدن ابعاد بیشتر این حادثه در دست انجام است.

منبع: ایرنا