فرمانده انتظامی دلفان گفت: درگیری خانوادگی با سلاح گرم در این شهرستان یک کشته و یک مصدوم برجا گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ بهروز بازوند شامگاه یکشنبه گفت: این حادثه زمانی رخ داد که زن جوان ۱۹ ساله در منزل پدر خود حضور داشت و همسر ۳۰ ساله وی با اسلحه کلت به او شلیک کرد.
وی افزود: عامل تیراندازی سپس با همان سلاح اقدام به خودکشی کرده و در محل جان باخته است.
فرمانده انتظامی دلفان با بیان اینکه حال مصدوم وخیم گزارش شده، گفت: مصدوم پس از انجام اقدامات پزشکی اولیه در بیمارستان ابنسینای نورآباد برای ادامه روند درمان به بیمارستانی در خرمآباد اعزام شد.
بازوند خاطرنشان کرد: بررسیهای پلیس برای روشن شدن ابعاد بیشتر این حادثه در دست انجام است.
منبع: ایرنا