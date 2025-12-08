باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یک روز صبح زود، «احمد رشاد الحیسی» ماهیگیر فلسطینی ساکن غزه و چهار نفر از بستگانش برای ماهی گرفتن به دریا رفتند. از آن روز یک ماه گذشته و تا کنون هیچ خبری از آنها نشده است.

نه قایق آنها پیدا شده و نه پیکری. عزیزان آنها نگرانند که آقای الحیسی و بستگانش توسط نظامیان صهیونیست در دریا دستگیر شده و به اسارت گرفته شده باشند.

به گفته مقامات فلسطینی، تعداد ماهیگیران غزه که از زمان آغاز آتش‌بس به اسارت گرفته شده‌اند، به ۱۶ نفر می‌رسد. این علاوه بر ۶۵ ماهیگیری است که از آغاز جنگ در حین ماهیگیری به ضرب گلوله به شهادت رسیدند.

از ابتدای جنگ و شروع نسل‌کشی مردم غزه، دریا به طور کامل برای مردم این باریکه ممنوع بوده است. اما با وجود این ممنوعیت و خطرات آن، مردم غزه هنوز برای ماهیگیری به دریا می‌روند، زیرا علی رغم اعلام آتش‌بس، مردم همچنان با کمبود شدید مواد غذایی مواجه هستند.

ویدیو‌هایی منتشر شده است که ظاهراً نشان می‌دهد ارتش صهیونیستی بر ماهیگیران در دریا آتش می‌گشاید و آنها را مستقیماً در قایق‌هایشان دستگیر کرده و به اسارت می‌برد.

تابستان سال گذشته، یک مقام ارشد سازمان ملل گفت که شاهد بوده تانک‌های اسرائیلی دو مرد را که در آب ایستاده بودند و با تور ماهیگیری می‌کردند، به شهادت رساندند. به گفته ماهیگیرانی که با تلگراف مصاحبه کردند، از زمان آتش‌بس، تیراندازی‌ها متوقف شده، اما به اسارت گرفتن فلسطینیان ادامه داشته است.

طبق گزارش سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، صنعت ماهیگیری غزه قبل از جنگ، سالانه بیش از ۴۶۰۰ تن محصول تولید می‌کرد که نقش مهمی در کاهش فقر در این باریکه داشت.

منبع: تلگراف