دو ماه پس از آتش‌بس، ماهیگیران غزه همچنان در دریا هدف تیراندازی نظامیان صهیونیست قرار گرفته یا ناپدید می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یک روز صبح زود، «احمد رشاد الحیسی» ماهیگیر فلسطینی ساکن غزه و چهار نفر از بستگانش برای ماهی گرفتن به دریا رفتند. از آن روز یک ماه گذشته و تا کنون هیچ خبری از آنها نشده است.

نه قایق آنها پیدا شده و نه پیکری. عزیزان آنها نگرانند که آقای الحیسی و بستگانش توسط نظامیان صهیونیست در دریا دستگیر شده و به اسارت گرفته شده باشند. 

به گفته مقامات فلسطینی، تعداد ماهیگیران غزه که از زمان آغاز آتش‌بس به اسارت گرفته شده‌اند، به ۱۶ نفر می‌رسد. این علاوه بر ۶۵ ماهیگیری است که از آغاز جنگ در حین ماهیگیری به ضرب گلوله به شهادت رسیدند.

از ابتدای جنگ و شروع نسل‌کشی مردم غزه، دریا به طور کامل برای مردم این باریکه ممنوع بوده است. اما با وجود این ممنوعیت و خطرات آن، مردم غزه هنوز برای ماهیگیری به دریا می‌روند، زیرا علی رغم اعلام آتش‌بس، مردم همچنان با کمبود شدید مواد غذایی مواجه هستند.

ویدیو‌هایی منتشر شده است که ظاهراً نشان می‌دهد ارتش صهیونیستی بر ماهیگیران در دریا آتش می‌گشاید و آنها را مستقیماً در قایق‌هایشان دستگیر کرده و به اسارت می‌برد.

تابستان سال گذشته، یک مقام ارشد سازمان ملل گفت که شاهد بوده تانک‌های اسرائیلی دو مرد را که در آب ایستاده بودند و با تور ماهیگیری می‌کردند، به شهادت رساندند. به گفته ماهیگیرانی که با تلگراف مصاحبه کردند، از زمان آتش‌بس، تیراندازی‌ها متوقف شده، اما به اسارت گرفتن فلسطینیان ادامه داشته است.

طبق گزارش سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، صنعت ماهیگیری غزه قبل از جنگ، سالانه بیش از ۴۶۰۰ تن محصول تولید می‌کرد که نقش مهمی در کاهش فقر در این باریکه داشت.

منبع: تلگراف

برچسب ها: ماهیگیران ، فلسطینی ، نوار غزه
خبرهای مرتبط
آکسیوس: کاخ سفید به دنبال میانجیگری دیدار نتانیاهو و السیسی است
باسم نعیم: حق مقاومت حفظ خواهد شد، اما سلاح‌ها می‌تواند در دوره آتش‌بس «غیرفعال» شود
لوفت‌هانزا ارسال محموله‌های نظامی به تل‌آویو را متوقف کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
یک سال بعد از جنگ؛ آوارگان سوری می‌گویند «هیچ چیز تغییر نکرده است»
سرعت بی‌سابقه پیشروی روسیه در اوکراین؛ همزمان با بن‌بست در گفت‌و‌گو‌های آتش‌بس
باسم نعیم: حق مقاومت حفظ خواهد شد، اما سلاح‌ها می‌تواند در دوره آتش‌بس «غیرفعال» شود
معمای ماهیگیرانی که در غزه ناپدید می‌شوند
نشت آب در موزه لوور؛ صد‌ها کتاب باستانی مصر آسیب دید
آخرین اخبار
معمای ماهیگیرانی که در غزه ناپدید می‌شوند
سرعت بی‌سابقه پیشروی روسیه در اوکراین؛ همزمان با بن‌بست در گفت‌و‌گو‌های آتش‌بس
باسم نعیم: حق مقاومت حفظ خواهد شد، اما سلاح‌ها می‌تواند در دوره آتش‌بس «غیرفعال» شود
یک سال بعد از جنگ؛ آوارگان سوری می‌گویند «هیچ چیز تغییر نکرده است»
نشت آب در موزه لوور؛ صد‌ها کتاب باستانی مصر آسیب دید
روسیه خواستار «تغییرات جدی» در طرح صلح اوکراین شد
آکسیوس: کاخ سفید به دنبال میانجیگری دیدار نتانیاهو و السیسی است
دونالد ترامپ جونیور: نیمی از خودروهای گران‌قیمت در موناکو پلاک اوکراینی دارد
لوفت‌هانزا ارسال محموله‌های نظامی به تل‌آویو را متوقف کرد
سازمان ملل در حال بررسی ایجاد یک نیروی حافظ صلح جدید در جنوب لبنان است
فعالان آلمانی در محکومیت نسل‌کشی رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند
نتانیاهو و ترامپ اوایل دی ماه دیدار می‌کنند
روسیه از آمریکا خواست از تشدید درگیری با ونزوئلا خودداری کند
اتحادیه آفریقا حملات پهپادی مرگبار در سودان را محکوم کرد
کودتای نظامی در بنین شکست خورد
شرط دمشق برای امضای توافقنامه امنیتی با اسرائیل
ناوچه اچ‌ام‌اس لنکستر انگلیس پس از ۳۴ سال بازنشسته شد
چین از ژاپن خواست تا از اتهام‌زنی به نیروی دریایی این کشور دست بردارد
کره جنوبی: تمرینات نظامی مشترک با آمریکا «ابزار مذاکره» با کره شمالی نیست
نظامیان قدرت را در کشور آفریقایی بنین به دست گرفتند
تغییر استراتژی واشنگتن و پکن: پذیرش تلویحی کره شمالی هسته‌ای و نگرانی سئول
نخست وزیر قطر: ترامپ پس از حمله اسرائیل به حماس در دوحه مستاصل شده بود
سیل و رانش زمین در آسیا جان بیش از ۱۷۰۰ نفر را گرفت
وزیر خارجه نروژ: حاکمیت آینده غزه باید فلسطینی باشد
ژاپن: جنگنده‌های چینی رادار خود را به سمت هواپیما‌های نظامی ژاپنی هدایت می‌کنند
اسرائیل در ماه نوامبر مرتکب ۵۷ مورد حمله علیه خبرنگاران فلسطینی شده است
جلسه محرمانه نتانیاهو با تونی بلر درباره برنامه‌های «روز پسین» غزه
سفر پوتین به هند نشان دهنده شکست غرب در منزوی کردن روسیه است
وزارت دفاع ونزوئلا: ۵۶۰۰ سرباز جدید برای خدمت به ارتش سوگند یاد کردند
چین و روسیه سومین رزمایش مشترک ضد موشکی را برگزار کردند