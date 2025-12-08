باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - همایون شاهرخی سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال کشورمان در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶ و همگروهی ایران با تیمهای نیوزیلند، مصر و بلژیک اظهار کرد: اگر ما خودمان میخواستیم قرعه را برداریم بهتر از این نمیتوانستیم برداریم. تیم ملی ایران در گروهی قرار گرفته که ایده آل برای صعود کردن هست، اما شرط و شروطی دارد.
او افزود: ما باید بازیهای تدارکاتی و امکانات خوبی داشته باشیم و اختلاف نظر نداشته باشیم و در کنار این مسائل بدشانسی هم نیاوریم.
شاهرخی تصریح کرد: تیم ملی بلژیک از لحاظ تاریخی جزو تیمهای درجه دوم اروپا است. شما تا الان ندیدید که یکی از تیمهای بلژیک در جام باشگاههای اروپا قهرمان شود. بلژیک ۲ باشگاه معروف به نامهای اندرلخت و استاندارد لیژ دارد و بقیههای باشگاه هایش هم مثل باشگاههای ما هستند. همچنین من تا حالا ندیدم که بلژیک در جام ملتهای اروپا درخشان باشد. در نتیجه آلمان، انگلیس، اسپانیا، فرانسه و ایتالیا تیمهای درجه یک اروپا هستند و تیم بلژیک هم در رده تیم یونان است. مسئله این نیست بلکه موضوع مهم این است، که اگر ما کارمان را درست انجام ندهیم و با همین فرمان جلو برویم کار سختی در جام جهانی داریم.
سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال کشورمان بیان کرد: من برخی از بازیهای تیم ملی فوتبال را دیدم و ما خیلی راحت از افغانستان و تاجیکستان گل خوردیم وعلاوه بر این، نمیتوانیم به حریفان خود گل بزنیم. در مجموع هم دفاع و هم حمله ما اشکال دارد و باید ساختار دفاعی و حمله مان درست شود. اگر نقاط ضعف خود را برطرف کنیم در آن صورت در گروه خوبی افتادیم، اما اگر همانند گذشته مقابل حریفان خود در جام جهانی قرار بگیریم با مشکل مواجه میشویم.
شاهرخی خاطر نشان کرد: مصر در گذشته یکی از بهترین تیمهای آفریقایی بود و بازیکنان معروفی داشت. عثمان و محمود جوهری مربیان مصر بودند که با این ۲ نفر رفیق بودم و فوتبال مصر خیلی خوب بود. حتی در آن زمان میخواستند بازیکن بگیرند از بازیکنان مصر میگرفتند. البته من تیم ملی مصر که در تورنمنت امارات دیدم زیاد قوی نبود و تیم معمولی بود.
او درباره اینکه بازی اول تیم ملی فوتبال برابر تیم ملی نیوزیلند در جام جهانی هست، گفت: من بازی از نیوزیلند یادم نمیآید، اما به نظرم خصوصیاتش مثل تیمهای انگلیس و استرالیا است و بازیکنان این تیم از لحاظ فیزیکی، قد و هیکلشان خوب هست، اما از لحاظ فنی و تاکتیکی نمیتوانم درباره این تیم اظهار کنم، چون بازیهای این تیم را ندیدم. در نهایت اگر ما خودمان باشیم و همه چیز را در اختیار تیم ملی فوتبال بگذارند و از این تیم حمایت شود و مربیان تیم ملی اشتباه نداشته باشند، در آن صورت ما میتوانیم از گروهمان بالا بیاییم. مگر اینکه اتفاقاتی در فوتبال رخ بدهد که من نمیتوانم پیش بینی کنم.
شاهرخی درباره اینکه به نظر میرسد تیم ملی فوتبال ایران با همین ترکیب همیشگی به جام جهانی میرود و جوانگرایی در تیم ملی صورت نگرفته است، گفت: به هر حال فوتبال ۹۰ دقیقه است و اگر تیم ملی فوتبال با بازیکنان مسن بازی کند، در آن صورت آنها ۴۵ دقیقه میتوانند بازی کنند و ۴۵ دقیقه نیمه دوم را کم میآورند. توجه به اینکه لطف خداوند شامل ما شد و این قرعه کشی خوب نصیب ما شده است، در نتیجه ما بیاییم و از این فرصت استفاده کامل کنیم. به هر حال ما باید تیم ملی را جوانتر و ساختار دفاعی و حملهای را درست کنیم و کار تیم ورک ما خوب باشد. همچنین با تیمهای قویتر از خودمان باید بازی کنیم که بازیکنان زیر فشار قرار بگیرند و ضعفهای خط دفاع و حمله مان مشخص شود. البته مسئولان فوتبال ما در این باغها نیستند بنابراین به نظر میرسد عمل به قول هایشان سخت باشد.
سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال بیان کرد: به نظرم تیم ملی فوتبال باید با تیمهای قوی تری نسبت به بلژیک و مصر بازی کند. فوتبال به این صورت نیست که ما بگوییم به حریفان خود در جام جهانی گل میزنیم. الان میبینید که تیم ملی ایتالیا به مرحله پلی آف رفته است، اما این تیم در گذشته قهرمان جام جهانی و جام ملتهای اروپا شده بود؛ بنابراین فوتبال به اسم نیست و به عمل است. مدیران، مربیان و بازیکنان باید قولشان را عملی کنند و به علاوه بر این، از حمایت هواداران هم برخوردار باشند.
او درباره اینکه اظهارات قلعه نویی مبنی بر اینکه حریف آسان در جام جهانی بی معناست، گفت: حتما همین طور است، چون همین فکری که ما میکنیم، حریفانمان هم این حرفها را میزنند. حضور در جام جهانی از لحاظ مادی و معنوی میتواند خوب باشد به شرطی که پاداش بازیکنان را بدهند. ان شا الله بازیکنان تلاش خود را کنند و مربیان هم از لحاظ فنی بتوانند به تیم ملی کمک کنند تا نتایج خوبی در جام جهانی بگیریم و مردم ما خوشحال شوند.