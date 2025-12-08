باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - جواد نیک‌بین نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل‌آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره هنجارشکنی‌های صورت گرفته در دوی ماراتن کیش گفت: حتماً دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و البته دستگاه فرهنگی کشور به‌خصوص دستگاه‌هایی که در کیش مستقر هستند به همراه دادستان ورود پیدا کنند و با عاملین این اقدام خلاف شرع و خلاف شأن ایران و اسلام برخورد کنند.

این نماینده مجلس می‌گوید دستگاه قضایی باید با آن کسانی که بعد از این دوی ماراتن که به اقدامات ناشایست دیگری دست زدند و در فضای مجازی هم آنها را پخش کردند ورود پیدا کند و طبق قانون با آنها برخورد کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: موضوع توجیه اقتصادی به‌تنهایی کفایت نمی‌کند که یک کار خلاف شرع انجام دهند یعنی درواقع اقدامی که خلاف شرع باشد اگر توجیه اقتصادی داشته باشد خلاف عقل و منطق است و حتما باید دستگاه‌های امنیتی و فرهنگی علی‌الخصوص دادگستری کیش این موضوع را پیگیری کنند و در صورتی که اقدام خلاف شرعی در آنجا صورت بگیرد و یا مشابه این باشد حتماً جلوی آن را بگیرند.