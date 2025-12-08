شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از خرابی سایت نوبت دهی تعویض پلاک خودرو ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها برخی شهروندان با گزارش‌هایی از خرابی سامانه نوبت دهی تعویض پلاک خودرو خبر دادند که این سامانه برای نوبت دهی باز نمی‌شود و ما نمی‌توانیم وارد این سامانه شویم.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام حدود ۱۰روزه سایت نوبت دهی اینترنتی تعویض پلاک مشکل اساسی دارد و پیغام خطا میدهد لطفا برای رفع مشکل مسئولان مربوطه اقدام عاجل نمایند. خواهش می‌کنم ما را دریابید. باتشکر

