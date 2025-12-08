باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
بداخلاقی مهم‌ترین عامل کاهش روزی انسان است + فیلم

کارشناس مذهبی در خصوص بداخلاقی توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام عباس بابایی، کارشناس مذهبی با حضور در برنامه صبح بخیر ایران در مورد بداخلاقی نکاتی بیان کرد.

 

 

 

نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۶:۳۶ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
دلیل کاهش روزی ما بی تدبیری مسولاس.گرونیه . باید بگید مهمترین عامل بداخلاقی ملت ،تورمه
United States of America
ناشناس
۰۹:۴۱ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
همسایه احمق من تو موتور ماشین من روغن ترمز ریخت و الان ماشینم یاتاقان زده و سرسیلندر و پمپ روغن و میل لنگ ماشینم که ال ۹۰ باید عوض بشه و ۳۰۰ میایون خرج رو دستم گذاشته
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۴ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
از کجا میدونی روغن ترمز ریخته؟ از کجا میدونی همسایت بوده؟ اصلا به چه دلیلی اینکار رو کرده؟ آیا شما هیچ خطایی در حق اون نکردید؟
کار اون اشتباه هست ولی همسایه من تو ماشین من روغن ترمز نمیریزه میدونی چرا؟