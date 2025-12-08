باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

۷۰ تا ۸۰ درصد میگو تولیدی در کشور صادر می‌شود + فیلم

صادرات آبزیان در ۷ ماهه امسال به ۴۵۰ میلیون دلار رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - ارزش محصولات صادراتی در هفت ماه اخیر بیش از ۴۵۰ میلیون دلار بوده و با برداشت مزارع میگو، این رقم افزایش خواهد یافت، زیرا ۷۰ تا ۸۰ درصد میگو صادر می‌شود.

 

 

 

مطالب مرتبط

لهستان اولین سرمایه گذار خارجی پسابرجامی صنعت شیلات

۷۰ تا ۸۰ درصد میگو تولیدی در کشور صادر می‌شود + فیلم
young journalists club

ارز آوری ۸۶ میلیون دلاری صادرات آبزیان از هرمزگان

پرواز قیمت ماهی زیر سایه دلالان+ جدول قیمت

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ویدئویی از لحظه وقوع زلزله شدید در ژاپن
۹۰۷

ویدئویی از لحظه وقوع زلزله شدید در ژاپن

۱۷ . آذر . ۱۴۰۴
دومین دیوار طولانی تاریخ جهان در ایران + فیلم
۸۵۸

دومین دیوار طولانی تاریخ جهان در ایران + فیلم

۱۷ . آذر . ۱۴۰۴
بارش شدید برف در ایستگاه هفت توچال + فیلم
۵۳۶

بارش شدید برف در ایستگاه هفت توچال + فیلم

۱۷ . آذر . ۱۴۰۴
تمسخر خواب‌آلودگی ترامپ در برنامه کمدی آمریکایی + فیلم
۴۴۵

تمسخر خواب‌آلودگی ترامپ در برنامه کمدی آمریکایی + فیلم

۱۷ . آذر . ۱۴۰۴
از دل داغ، مدرسه‌ای جوانه زد + فیلم
۴۴۲

از دل داغ، مدرسه‌ای جوانه زد + فیلم

۱۷ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.