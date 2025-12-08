\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u0631\u0632\u0634 \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644\u0627\u062a \u0635\u0627\u062f\u0631\u0627\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u0647\u0641\u062a \u0645\u0627\u0647 \u0627\u062e\u06cc\u0631 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f4\u06f5\u06f0 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u062f\u0644\u0627\u0631 \u0628\u0648\u062f\u0647 \u0648 \u0628\u0627 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0634\u062a \u0645\u0632\u0627\u0631\u0639 \u0645\u06cc\u06af\u0648\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0642\u0645 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u06cc\u0627\u0641\u062a\u060c \u0632\u06cc\u0631\u0627 \u06f7\u06f0 \u062a\u0627 \u06f8\u06f0 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0645\u06cc\u06af\u0648 \u0635\u0627\u062f\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0\n\u00a0