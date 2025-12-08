رئیس اتحادیه فرآورده‌های لبنی گفت:صادرات شیر خشک و کمبود نهاده‌های دامی عامل جهش قیمت لبنیات در سال ۱۴۰۴ است.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ میثم ایران نژاد-علی احسان ظفری، رئیس اتحادیه فرآورده‌های لبنی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت:از ابتدای سال تا به امروز، قیمت لبنیات حدوداً ۵۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش قیمت به ویژه از شهریورماه به شدت محسوس بوده و دلایل مختلفی دارد.

وی در خصوص دلایل افزایش قیمت لبنیات گفت: یکی از دلایل روند افزایشی قیمت شیر خام است به طوری که  از شهریورماه، قیمت شیر خام به طرز قابل توجهی افزایش یافته است.  بخش عمده‌ای از شیر خام به شیر خشک تبدیل می‌شود و به کشورهای دیگر صادر می‌شود.

وی همچنین به مشکلات نهاده‌های دامی هم اشاره کرد و گفت: دامداران با کمبود نهاده‌های دامی مواجه شده‌اند که این مسئله نیز به افزایش قیمت محصولات لبنی دامن زده است.

او بیان کرد:جذابیت بالای قیمت شیر خشک برای صادرات باعث شده است که توجه بیشتری به این بازار شود، در نتیجه قیمت شیر خام تا دو و نیم برابر قیمت پایان سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.

وی گفت:به طور کلی، افزایش قیمت لبنیات ناشی از عوامل متعددی است که شامل افزایش قیمت شیر خام و مشکلات نهاده‌های دامی است. این مسائل به صورت زنجیره‌ای بر قیمت محصولات لبنی تأثیر گذاشته و منجر به افزایش قابل توجه قیمت‌ها شده است.

برچسب ها: قیمت لبنیات ، قیمت شیر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۴ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
اردیبهشت ۱۴۰۴ (قبل از افزایش حقوق و دستمزد)
قیمت یک لیتر شیر کم چرب ۲۳ هزار تومان.
آذر ۱۴۰۴
قیمت یک لیتر شیر کم چرب از ۷۲ تا ۷۹ هزار تومان.
این ۵۰ درصد افزایشه؟؟؟ کالای ضروری سبد خانوار چه بلایی سرش اومده!!!
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۳ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
جنس های بالای صد در صد بالا رفته حقوق از اول سال ثابته اینجوری یک اتفاقی میوفته از من گفتن بود
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۴ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
میشه بگید شما پس چه کاره ای
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۳ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
آفرین
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۰ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
همه مشکل دارند بجز مردم بدبخت بیچاره
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۵ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
کلاه رو بزارین بالاتر که میتونید به مردم اینقدر زور بگید
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۳ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
4 نوبت در دولت پـزشـکیـان لبنیات گران شد.
۰
۱
پاسخ دادن
