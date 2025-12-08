باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران نژاد-علی احسان ظفری، رئیس اتحادیه فرآوردههای لبنی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت:از ابتدای سال تا به امروز، قیمت لبنیات حدوداً ۵۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش قیمت به ویژه از شهریورماه به شدت محسوس بوده و دلایل مختلفی دارد.
وی در خصوص دلایل افزایش قیمت لبنیات گفت: یکی از دلایل روند افزایشی قیمت شیر خام است به طوری که از شهریورماه، قیمت شیر خام به طرز قابل توجهی افزایش یافته است. بخش عمدهای از شیر خام به شیر خشک تبدیل میشود و به کشورهای دیگر صادر میشود.
وی همچنین به مشکلات نهادههای دامی هم اشاره کرد و گفت: دامداران با کمبود نهادههای دامی مواجه شدهاند که این مسئله نیز به افزایش قیمت محصولات لبنی دامن زده است.
او بیان کرد:جذابیت بالای قیمت شیر خشک برای صادرات باعث شده است که توجه بیشتری به این بازار شود، در نتیجه قیمت شیر خام تا دو و نیم برابر قیمت پایان سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.
وی گفت:به طور کلی، افزایش قیمت لبنیات ناشی از عوامل متعددی است که شامل افزایش قیمت شیر خام و مشکلات نهادههای دامی است. این مسائل به صورت زنجیرهای بر قیمت محصولات لبنی تأثیر گذاشته و منجر به افزایش قابل توجه قیمتها شده است.