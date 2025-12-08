به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، کمبودهایی که نهتنها محیط دانشگاهی را از استانداردهای لازم دور کرده، بلکه دانشجویان—خصوصاً دانشجویان دختر—را با مشکلات جدی در مسیر تحصیل روبهرو کرده است.
بهرغم قرار گرفتن دانشگاه در فاصله حدود یک کیلومتری از جاده اصلی و در محدوده شهری، نبود مسیر دسترسی مناسب و ایمن همچنان یکی از چالشهای مهم دانشجویان است. شرایطی که به گفته برخی از آنان، در ساعات پایانی روز نگرانیزا و مخاطرهآمیز است.
زارعی یکی از دانشجویان دختر می گوید:دانشگاه بدون هرگونه بوفه یا مرکز فروش اقلام خوراکی است و همین موضوع دانشجویان—بهویژه دختران—را مجبور میکند برای تهیه ابتداییترین مواد غذایی مسافتی طولانی تا شهر را پیاده طی کنند.
نبود نمازخانه، سالن مطالعه یا فضای استراحت مناسب، دانشجویان را میان کلاسها با ساعتها معطلی و سرگردانی مواجه میکند؛ مشکلی که برای دانشجویانی که از روستاهای دوردست میآیند و امکان بازگشت ندارند، دوچندان سخت است.
به گفته دانشجویان، نبود محوطه باز یا حیاط دانشگاهی، فضا را از پویایی و هویت یک محیط آموزش عالی دور کرده و امکان حضور سازنده و تعامل دانشجویی را کاهش داده است.
این کمبودها در حالی است که دانشجویان معتقدند میزان خدمات ارائهشده با شهریههای پرداختی تناسبی ندارد و همین مسئله باعث نارضایتی گسترده در میان آنان شده است.
مجموعه این مشکلات نشان میدهد دانشگاه آزاد بشاگرد با مجموعهای از چالشهای ساختاری روبهروست؛ چالشهایی که رفع آنها برای حفظ شأن دانشجو و ارتقای کیفیت آموزش در شهرستان ضروری به نظر میرسد.