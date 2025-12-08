مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نوشهر از صادرات ۱۹۱۵ تن کیوی از بندر نوشهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - جواد محمودی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نوشهر از عملکرد قابل توجه بخش قرنطینه این شهرستان در آبان ماه امسال خبر داد و گفت: در این مدت، بیش از ۱۹۱۵ تن انواع محصولات کشاورزی از بندر نوشهر به خارج از کشور صادر شده و حدود ۹۰ هزار تن محصولات دامی و چوب نیز پس از طی مراحل قرنطینه، مجوز ورود دریافت کرده‌اند.

او افزود:این عملکرد، نشان‌دهنده نقش کلیدی قرنطینه در تأمین امنیت غذایی و تسهیل مبادلات تجاری است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نوشهر گفت: فرآیند‌های قرنطینه‌ای در بندر نوشهر با دقت و نظارت بالا به منظور جلوگیری از ورود و خروج آفات و بیماری‌های گیاهی انجام شده است.

او افزود: در آبان ماه امسال، ۱۴۰ تن خرما و ۱۵ تن برنج نیز از طریق بندر نوشهر به کشور‌های مقصد صادر شده است. این میزان صادرات، نشان‌دهنده کیفیت محصولات منطقه و موفقیت در بازار‌های بین‌المللی است.

محمودی همچنین به عملکرد بخش واردات اشاره کرد و افزود: پس از انجام آزمایش‌های دقیق و اطمینان از سلامت محموله‌ها، مجوز تخلیه برای واردات گسترده در بندر نوشهر صادر شد. در این راستا، ۱۰۸۶۸ متر مکعب چوب نراد، ۳۵۴۹۸ تن ذرت دامی و ۵۹۳۲۵ تن جو دامی در این بندر ترخیص گردید.

