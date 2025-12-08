باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ پیمان کرمی گفت: رانندگان تا حد امکان از سفر‌های غیرضروری در محور‌های کوهستانی پرهیز کرده و پیش از حرکت از آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط جوی اطلاع کسب کنند.

وی تأکید کرد که توقف در حاشیه این محور به‌ویژه در محدوده‌های دارای دیواره‌های سنگی می‌تواند خطرآفرین باشد.

کرمی بیان کرد: پلیس راه البرز با آمادگی کامل در تمامی محور‌های استان مستقر شده و آماده ارائه خدمات امدادی و انتظامی به مسافران است.

نکات ایمنی ویژه فصل بارش

رییس پلیس راه البرز یادآورشد که پرهیز از توقف در نقاط پرشیب، زیر صخره‌ها و حاشیه رودخانه‌ها، رعایت سرعت مطمئنه و افزایش فاصله طولی در مسیر‌های بارانی و مه‌آلود، استفاده از چراغ‌های خودرو حتی در روشنایی روز هنگام کاهش دیداز موارد مهم در این شرایط است.

کرمی گفت: اطمینان از سلامت لاستیک‌ها، برف‌پاک‌کن‌ها، ترمز و همراه داشتن زنجیرچرخ، توقف در نخستین محل امن در صورت کاهش دید یا آغاز ریزش سنگ، پرهیز از عبور در مسیر‌هایی که آثار رانش یا ریزش سنگ مشاهده می‌شود و همراه داشتن تجهیزات ایمنی، پتو، لباس گرم و اقلام مورد نیاز در سفر‌های زمستانی برای افزایش ایمنی در محور‌های کوهستانی ضروری است.

مدیرکل هواشناسی البرز پیش ار با اعلام هشدار سطح نارنجی برای این استان گفت: سامانه بارش تندری از دوشنبه وارد این استان می‌شود که تا روز پنجشنبه هفته جاری فعال است.

"کامران حقی آبی " گفت: بررسی نقشه‌های پیشیابی هواشناسی از تغییرات جوی در استان البرز حکایت دارد که بر اساس آن از امشب شاهد رشد ابر، وزش باد، بارش برف و باران در مناطق مختلف استان خواهیم بود.

وی ادامه داد: این سامانه بارشی همراه با رعدوبرق پیش بینی می‌شود که در مناطق کوهستانی بارش‌ها به صورت برف و در دشت‌ها و کوهپایه‌ها باران خواهد بارید.

حقی آبی بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در برخی مناطق البرز احتمال بارش تگرگ وجود دارد.

وی، طغیان رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر، اختلال در تردد خودرو‌ها و احتمال شکستگی شاخه‌های درختان به سبب وزش باد را از پیامد‌های احتمالی این شرایط جوی برشمرد و از مردم به ویژه کشاورزان و باغداران خواست تمهیدات لازم را بیندیشند.

منبع:ایرنا