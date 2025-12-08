باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عباس مقتدایی نایب‌رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اقدامات خصمانه آمریکا علیه ونزوئلا گفت: وحشی‌گری آمریکایی‌ها شتاب گرفته است. آنها سابق بر این در بخش‌هایی از جهان وارد جنایت، حمله و اقدامات نظامی می‌شدند، اما اکنون این روند را گسترش داده‌اند.

این نماینده مجلس می‌گوید قبلاً بارها گفته بودند که آمریکای لاتین حیات خلوت ماست و اکنون مجدداً در حال انجام اقداماتی هستند تا از ذخایر، معادن و منابع آنها استفاده کنند. این نشان می‌دهد که خوی وحشی‌گری آمریکایی‌ها کاملاً مشهود است و شدت گرفته، اما واقعیتی پشت این قضیه وجود دارد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس اظهار کرد: نابسامانی‌های اقتصادی و درونی ایالات متحده آمریکا و فشار عظیمی که آنها بر خود احساس می‌کنند، چنین روندی را رقم زده است یعنی سردمداران آمریکا ازجمله ترامپ، می‌دانند که اگر روند موجود ادامه پیدا کند، فروپاشی اقتصادی و نیز فروپاشی اجتماعی و سیاسی برای آنها رخ خواهد داد و آمریکا ظرفیت و زمینه آن را دارد که مانند اتحاد جماهیر شوروی دچار فروپاشی شود را دارد بنابراین برای اینکه جلوی رخدادی بعدی را بگیرند تلاش می‌کنند تا با حمله، وارد کردن ضربات نظامی و تسلط بر سایر کشورها، منابعی به دست بیاورند تا خود را نجات دهند.

مقتدایی گفت: آمریکای لاتین، ازجمله کشورهایی مانند ونزوئلا، دارای منابع معدنی، طلا، نفت و ذخایر زیرزمینی فراوانی دارد. اکنون آمریکایی‌ها به دلیل نزدیکی جغرافیایی و امکان دسترسی دریایی، به‌ویژه نسبت به ونزوئلا، به‌دنبال تسلط، سیطره، چپاول و غارتگری هستند تا بتوانند خود را نجات دهند. خوی درندگی نیز که در آنها وجود دارد، موجب شده که عملاً رهبری جهان غیرمتمدن را در دست بگیرند؛ چیزی که قبلاً خلاف آن را ادعا می‌کردند.

این نماینده مجلس می‌گوید آمریکایی‌ها اکنون به‌دنبال ناامن‌سازی برای غارت و ایجاد تنش برای کسب منافعی به نفع خود هستند و این روند را در ونزوئلا دنبال می‌کنند.

نایب‌رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: به نظر می‌رسد کشورهای آن منطقه، به‌ویژه با روحیه ضد استعماری و تجربه آسیب‌پذیری‌های قرون گذشته، اکنون هوشیارتر عمل کنند. ما نیز این ذهنیت را داریم که آمریکایی‌ها به‌دلیل فشار داخلی اقتصادی عظیمی که احساس می‌کنند، برای جلوگیری از فروپاشی در سطح بین‌المللی اقدام به ایجاد اغتشاش می‌کنند.