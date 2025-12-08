نایب‌رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌گوید آمریکا به‌دنبال تلسط، چپاول و غارت منابع و معادن ونزوئلاست تا خود را نجات دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عباس مقتدایی نایب‌رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اقدامات خصمانه آمریکا علیه ونزوئلا گفت: وحشی‌گری آمریکایی‌ها شتاب گرفته است. آنها سابق بر این در بخش‌هایی از جهان وارد جنایت، حمله و اقدامات نظامی می‌شدند، اما اکنون این روند را گسترش داده‌اند. 

این نماینده مجلس می‌گوید قبلاً بارها گفته بودند که آمریکای لاتین حیات خلوت ماست و اکنون مجدداً در حال انجام اقداماتی هستند تا از ذخایر، معادن و منابع آنها استفاده کنند. این نشان می‌دهد که خوی وحشی‌گری آمریکایی‌ها کاملاً مشهود است و شدت گرفته، اما واقعیتی پشت این قضیه وجود دارد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس اظهار کرد: نابسامانی‌های اقتصادی و درونی ایالات متحده آمریکا و فشار عظیمی که آنها بر خود احساس می‌کنند، چنین روندی را رقم زده است یعنی سردمداران آمریکا ازجمله ترامپ، می‌دانند که اگر روند موجود ادامه پیدا کند، فروپاشی اقتصادی و نیز فروپاشی اجتماعی و سیاسی برای آنها رخ خواهد داد و آمریکا ظرفیت و زمینه آن را دارد که مانند اتحاد جماهیر شوروی دچار فروپاشی شود را دارد بنابراین برای اینکه جلوی رخدادی بعدی را بگیرند تلاش می‌کنند تا با حمله، وارد کردن ضربات نظامی و تسلط بر سایر کشورها، منابعی به دست بیاورند تا خود را نجات دهند.

مقتدایی گفت: آمریکای لاتین، ازجمله کشورهایی مانند ونزوئلا، دارای منابع معدنی، طلا، نفت و ذخایر زیرزمینی فراوانی دارد. اکنون آمریکایی‌ها به دلیل نزدیکی جغرافیایی و امکان دسترسی دریایی، به‌ویژه نسبت به ونزوئلا، به‌دنبال تسلط، سیطره، چپاول و غارتگری هستند تا بتوانند خود را نجات دهند. خوی درندگی نیز که در آنها وجود دارد، موجب شده که عملاً رهبری جهان غیرمتمدن را در دست بگیرند؛ چیزی که قبلاً خلاف آن را ادعا می‌کردند.

این نماینده مجلس می‌گوید آمریکایی‌ها اکنون به‌دنبال ناامن‌سازی برای غارت و ایجاد تنش برای کسب منافعی به نفع خود هستند و این روند را در ونزوئلا دنبال می‌کنند.

نایب‌رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: به نظر می‌رسد کشورهای آن منطقه، به‌ویژه با روحیه ضد استعماری و تجربه آسیب‌پذیری‌های قرون گذشته، اکنون هوشیارتر عمل کنند. ما نیز این ذهنیت را داریم که آمریکایی‌ها به‌دلیل فشار داخلی اقتصادی عظیمی که احساس می‌کنند، برای جلوگیری از فروپاشی در سطح بین‌المللی اقدام به ایجاد اغتشاش می‌کنند. 

Germany
ناشناس
۲۲:۳۵ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
مگر تو وکیل وصی منابع ونزوئلا هستی تو کلاه خودتو محکم بچسب باد نبره.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۱ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
مردم امریکا دیگر ازصحیونیسم خسته شده است ومیدانند همه جای دولت دست صحیونیسم است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۸ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
واقعیتش این است مردم آمریکا دیگر هیچ اعتمادی بحزبها ندارند هدف حزبها یکی هست چپاول ملت آمریکا مالیاتهای خودرا بجیب دارندگان کارخانه های اسلحه سازی بکنند ویا مابینشان دراسراییل برای کشتن مردم فلسطین هزینه بشود بازهم توجیهی همان کارخانه داران سلاح مهمات استفاده بشود الان تعرفه ها هم بجیب کارخانه داران میرود مردم فقط هزینه های تعرفه ها را تحمل میکنند و حزبی بودن هم فریب دادن مردم هست آنها خودشان خودشان نایین میکنند مردم در ظاهر انتخاب میکنند درعمل خود سناتورها انتخاب میکنند فکر نمی کنم ترامپ دوره اش را تمام بکند مردم شورش ویا انقلاب میکنند ترامپ از مردم میترسد بهمین خاطر ارتش را در شهرهای بزرگ مستقر کرده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۳ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
آمریکا‌در ونزوئلا شکست بزرگی خواهد خورد ویواش یواش بایدصحنه
جهانی را ترک کند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مسعود
۱۱:۰۱ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
ونزوئلا چه ربطی به ایران داره ؟؟؟؟ تا کی باید منافع بقیه کشورهارو ترجیح بدین به منافع ملی؟ شما جای این حرف ها جلوی چپاول مسولین و بگیرین
۱
۱
پاسخ دادن
