باشگاه خبرنگاران جوان- دادخدا سالاری بازرس کل قضائی استان در راستای حمایت از تولید و نشست با سرمایه گذار چینی گفت: معادن اسفندقه کرمان که بیش از ۶۰ سال سابقه استخراج دارند، امروز در آستانه ورود به مرحله‌ای تازه از توسعه قرار گرفته‌اند و توافق اولیه با یک شرکت چینی برای مشارکت در اکتشاف و بهره‌برداری در این معادن در قالب کارگروه نظارتی حمایت از سرمایه گذاری و تولید انجام شده است.

دادخدا سالاری در حاشیه کارگروه تخصصی حمایت از سرمایه گذاری و تولید افزود: جلب مشارکت سرمایه گذاران چینی به منظور اجرای طرح‌های توسعه‌ای اکتشاف و بهره برداری در معادن اسفندقه، نه تنها به معنای تزریق سرمایه خارجی است، بلکه می‌تواند جان تازه‌ای به این معادن و منطقه بدهد.



وی خاطرنشان کرد: این معادن سال‌ها با مشکل خام‌فروشی دست‌و‌پنجه نرم کرده‌اند و بخشی از کرومیت استخراج‌شده از این معادن، بدون فرآوری از کشور خارج می‌شود و ارزش افزوده آن نصیب دیگران می‌گردد.



وی ادامه داد: اکنون با ورود سرمایه‌گذار خارجی و تأکید سازمان بازرسی استان کرمان بر تکمیل زنجیره تولید، امید می‌رود که این روند متوقف شود و مواد معدنی به محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر تبدیل شوند.



بازرس کل قضائی استان کرمان یاداور شد: این پروژه از منظر اجتماعی نیز می‌تواند نقطه عطفی در زندگی مردم منطقه باشد، زیرا در حال حاضر حدود یک هزار و ۳۰۰ نفر در این واحد‌ها مشغول به کار هستند، اما با اجرای طرح‌های توسعه‌ای، اشتغال این معادن به دو برابر افزایش خواهد یافت که این افزایش فرصت‌های شغلی، به معنای کاهش بیکاری، رونق اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی در کرمان است.



سالاری با تاکید بر این مطلب که از منظر صنعتی نیز، تجهیز معادن به فناوری روز و بهره‌گیری از دانش فنی شرکت‌های خارجی، می‌تواند بهره‌برداری را به سطح استاندارد‌های جهانی نزدیک کند، بیان کرد: این امر نه تنها تولید سالانه را از ۷۰ هزار تن فعلی به ۱۵۰ هزار تن در سال افزایش می‌دهد، بلکه جایگاه ایران را در بازار جهانی کرومیت و منگنز ارتقا خواهد داد.



وی ادامه داد: این توافق مقدماتی را باید فراتر از یک قرارداد اقتصادی دید، زیرا این حرکت، نماد تغییر رویکرد در سیاست‌های معدنی استان و حرکت از خام‌فروشی سنتی به سمت توسعه صنعتی و تکمیل زنجیره ارزش است.



بازرس کل قضائی استان کرمان تصریح کرد: این پروژه می‌تواند به نمادی از هم‌افزایی سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت نهادی داخلی بدل شود و نشان دهد که چگونه می‌توان با نگاه توسعه‌محور، از دل خاک کرمان ارزش افزوده جهانی استخراج کرد.



حامد حسینی، مدیرعامل مجموعه معادن اسفندقه نیز این معادن را به عنوان بزرگترین معادن کرومیت و منگنز خاورمیانه توصیف کرد و گفت: با اجرای برنامه‌های توسعه‌ای بلند مدت این معادن، ظرفیت ۷۰ هزار تنی استخراج کرومیت در این معادن به ۱۵۰ هزار تن افزایش می‌یابد و اشتغال موجود نیز ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابد.



وی نگاه توسعه‌محور در معادن کرومیت و منگنز اسفندقه را مبتنی بر حرکت از روش‌های سنتی به روش‌های مکانیزه و به‌روز دانست و تاکید کرد: در این زاستا تلاش شده که ضمن آموزش نیرو‌های موجود و فعال، از نظرات متخصصان معدنی در دنیا نیز استفاده گردد و از این رو فعالیت‌هایی در مسیر جذب سرمایه گذاری خارجی برای اجرای طرح‌های توسعه اکتشاف و بهره برداری در این معادن آغاز و پیگیری شده است.



وی از حمایت‌های سازمان بازرسی استان به منظور اجرای طرح‌های توسعه‌ای معادن اسفندقه و تسهیل روند حمایت از سرمایه گذاری خارجی تقدیر کرد و ادامه داد: این حمایت‌ها در حقیقت، نگاهی تخصصی به ظرفیت‌های خدادادی منطقه و تاکید بر خودباوری ملی برای تحکیم جایگاه اقتصادی کشور، ارتقای معیشت مردم و توسعه اشتغال است که به تحقق انتظارات و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره حمایت از سربازان عرصه اقتصادی کشور می‌انجامد.

