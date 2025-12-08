مدیرعامل سازمان مهندسی و ساختمان شهرداری تهران گفت: پارکینگ نیایش ۷۵ درصد پیشرفت عملیاتی و فیزیکی دارد و به احتمال زیاد تا بهار سال آینده افتتاح خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مجید امانی، مدیرعامل سازمان مهندسی و ساختمان شهرداری تهران درباره آخرین وضعیت پارکینگ‌های در دست احداث این سازمان با تاکید بر اینکه ساخت بخشی از پارکینگ‌های سطح پایتخت به عهده ماست، گفت: متولی ساخت بخش دیگری از این پارکینگ‌ها سازمان حمل و نقل و ترافیک است. 

وی با اشاره به پارکینگ‌هایی که از سوی سازمان مهندسی ساخته می‌شود، اظهار کرد: پارکینگ‌های نیایش، امیرکبیر، مینابی، اعتماد، گلستانی، جوادیه، باقری، سمیه و هلال احمر نام پروژه‌هایی است که سازمان مهندسی و ساختمان به دنبال ساخت آنهاست. 

امانی در خصوص پارکینگ نیایش خاطرنشان کرد: پارکینگ زیرسطحی نیایش در مجاورت پردیس سینمایی ملت با ظرفیت ۱۲۷۸ دستگاه خودرو واقع است که ۱۱ طبقه (۲ طبقه روسطحی و ۹ طبقه زیرسطحی) است. در حال حاضر این پارکینگ ۷۵ درصد پیشرفت عملیاتی و فیزیکی دارد و به احتمال زیاد تا بهار سال آینده افتتاح خواهد شد. 

مدیرعامل سازمان مهندسی و ساختمان شهرداری تهران ادامه داد: پارکینگ‌های امیرکبیر و مینابی در حال بهره برداری هستند و به ترتیب هر کدام ۵۵۰ و ۴۲۰ عدد ظرفیت پارک دارند. پارکینگ جوادیه در منطقه ۱۶ نیز به ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده و توانایی پذیرش ۱۰۰ خودرو را به صورت همزمان دارد. 

وی با اشاره به پارکینگ‌های اعتماد و گلستانی گفت: پارکینگ‌های گلستانی و اعتماد در منطقه ۱۰ قرار دارند و هر دو به پیشرفت ۴۲ درصدی رسیده‌اند. ظرفیت هر کدام از این‌ها به ترتیب ۲۸۳ و ۲۷۱ واحد است. پارکینگ باقری نیز در منطقه ۱۸ قرار دارد و تا امروز ۲۳ درصد پیشرفت این پروژه است. این پارکینگ ظرفیت پذیرش همزمان ۴۵۰ دستگاه خودرو را داشته و شامل ۷ طبقه (۵ طبقه رو سطحی و ۲ طبقه زیرسطحی) است. 

امانی با اشاره به پارکینگ‌های در حال طراحی نیز عنوان کرد: پارکینگ‌های سمیه و هلال احمر که در مناطق ۷ و ۱۷ جانمایی خواهند شد فعلا در مرحله طراحی توسط گروه‌های مشاور قرار دارند و هر یک به ترتیب ۶۰۰ و ۱۷۴ واحد ظرفیت دارند. پارکینگ سمیه یک مجموعه ۱۶ طبقه‌ای (۱۲ طبقه روسطحی و ۴ طبقه زیرسطحی) و پارکینگ هلال احمر یک مجموعه ۷ طبقه‌ای (۵ طبقه روسطحی و ۲ طبقه زیرسطحی) است.

برچسب ها: پارکینگ ، شهرداری تهران
خبرهای مرتبط
شهردار منطقه ۱۸ پایتخت خبر داد؛
بازگشت ۲ هزار میلیارد تومان از دارائی‌های شهر
از چشمه‌های طبیعی تا برج پرندگان؛ جزئیات فاز دوم روددره فرحزاد
شناسایی صد‌ها فضای پناهگاهی در پایتخت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تغییر ساعات کار ادارات کل کشور در زمستان ۱۴۰۴
اجرای طرح زوج و فرد از ساعت ۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰
هوای ناسالم تهران برای گروه‌های حساس
علیه مشاور رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست اعلام جرم شد
افزایش ۴ درصدی فوتی‌های تصادفات در زمستان سال‌گذشته
آخرین اخبار
افزایش ۴ درصدی فوتی‌های تصادفات در زمستان سال‌گذشته
علیه مشاور رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست اعلام جرم شد
اجرای طرح زوج و فرد از ساعت ۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰
هوای ناسالم تهران برای گروه‌های حساس
تغییر ساعات کار ادارات کل کشور در زمستان ۱۴۰۴
در سطح کشور با پرونده‌های ویژه‌ای مواجه هستیم
نام‌نویسی ۲۳ هزار نفر در کاروان‌های حج تمتع ۱۴۰۵
تمام مقاطع تحصیلی و دانشگاه‌های استان تهران فردا دایر است
افتتاح برج علم و فناوری برای نخبگان شاهد و ایثارگر
اجرای پویش ملی برای سلامت زنان کارگر
راه‌اندازی کمیته جوانان در دستور کار سازمان محیط زیست
وضعیت هوای تهران قرمز شد
آخرین وضعیت پرونده پژمان جمشیدی اعلام شد
هشدار پلیس درباره بارندگی و لغزندگی جاده‌ها در نیمه‌غربی کشور
برخی رسماً می‌گویند تهران را گران کنیم تا مردم بروند!
بزرگ‌ترین دیوارنگاره شهرداری تهران اکران شد
اعضای باند فریب خریداران خودرو زمین‌گیر شدند
طرح تغییر نحوه تعیین حداقل دستمزد اعلام وصول شد
پرداخت ۲۷۰ میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه به دانشجویان و نخبگان
آماده‌باش هلال‌احمر در پی ورود موج بارشی به کشور/ از صعود به ارتفاعات خودداری کنید
تاکسی اینترنتی «شهرزاد» در ایستگاه ناکامی؛ سامانه‌ای که هنوز راه نمی‌رود!
برخورد قانونی با مالکان مراکز پسماندسوزی غیرمجاز در تهران صورت گیرد
شگرد عجیب باند اجاره‌ای؛ سند جعلی، مالک قلابی، پول واقعی
ادامه اجرای طرح «من‌شهر» به شیوه موهن، منجر به طرح سؤال از شهردار خواهد شد
انتقال ۱۱۸۷ خودروی رها شده و‌فرسوده به پارکینگ‌
نسل زد و آلفا: مبارزه با اطلاعات نادرست در عصر اخبار جعلی
اعزام تیمی به چین برای تحویل اولین محموله واگن‌ها؛ امروز
بدهی میلیاردی تأمین اجتماعی به بیمه آتیه‌سازان علت مشکلات در خدمات به بازنشستگان
هشدار پلیس فتا درباره پیامک‌های جعلی ثبت‌نام نهضت ملی مسکن
تکمیل دسترسی جدید میدان فتح تا دوماه آینده