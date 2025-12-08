مدیرعامل سازمان مهندسی و ساختمان شهرداری تهران گفت: پارکینگ نیایش ۷۵ درصد پیشرفت عملیاتی و فیزیکی دارد و به احتمال زیاد تا بهار سال آینده افتتاح خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مجید امانی، مدیرعامل سازمان مهندسی و ساختمان شهرداری تهران درباره آخرین وضعیت پارکینگهای در دست احداث این سازمان با تاکید بر اینکه ساخت بخشی از پارکینگهای سطح پایتخت به عهده ماست، گفت: متولی ساخت بخش دیگری از این پارکینگها سازمان حمل و نقل و ترافیک است.
وی با اشاره به پارکینگهایی که از سوی سازمان مهندسی ساخته میشود، اظهار کرد: پارکینگهای نیایش، امیرکبیر، مینابی، اعتماد، گلستانی، جوادیه، باقری، سمیه و هلال احمر نام پروژههایی است که سازمان مهندسی و ساختمان به دنبال ساخت آنهاست.
امانی در خصوص پارکینگ نیایش خاطرنشان کرد: پارکینگ زیرسطحی نیایش در مجاورت پردیس سینمایی ملت با ظرفیت ۱۲۷۸ دستگاه خودرو واقع است که ۱۱ طبقه (۲ طبقه روسطحی و ۹ طبقه زیرسطحی) است. در حال حاضر این پارکینگ ۷۵ درصد پیشرفت عملیاتی و فیزیکی دارد و به احتمال زیاد تا بهار سال آینده افتتاح خواهد شد.
مدیرعامل سازمان مهندسی و ساختمان شهرداری تهران ادامه داد: پارکینگهای امیرکبیر و مینابی در حال بهره برداری هستند و به ترتیب هر کدام ۵۵۰ و ۴۲۰ عدد ظرفیت پارک دارند. پارکینگ جوادیه در منطقه ۱۶ نیز به ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده و توانایی پذیرش ۱۰۰ خودرو را به صورت همزمان دارد.
وی با اشاره به پارکینگهای اعتماد و گلستانی گفت: پارکینگهای گلستانی و اعتماد در منطقه ۱۰ قرار دارند و هر دو به پیشرفت ۴۲ درصدی رسیدهاند. ظرفیت هر کدام از اینها به ترتیب ۲۸۳ و ۲۷۱ واحد است. پارکینگ باقری نیز در منطقه ۱۸ قرار دارد و تا امروز ۲۳ درصد پیشرفت این پروژه است. این پارکینگ ظرفیت پذیرش همزمان ۴۵۰ دستگاه خودرو را داشته و شامل ۷ طبقه (۵ طبقه رو سطحی و ۲ طبقه زیرسطحی) است.
امانی با اشاره به پارکینگهای در حال طراحی نیز عنوان کرد: پارکینگهای سمیه و هلال احمر که در مناطق ۷ و ۱۷ جانمایی خواهند شد فعلا در مرحله طراحی توسط گروههای مشاور قرار دارند و هر یک به ترتیب ۶۰۰ و ۱۷۴ واحد ظرفیت دارند. پارکینگ سمیه یک مجموعه ۱۶ طبقهای (۱۲ طبقه روسطحی و ۴ طبقه زیرسطحی) و پارکینگ هلال احمر یک مجموعه ۷ طبقهای (۵ طبقه روسطحی و ۲ طبقه زیرسطحی) است.