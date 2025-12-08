ستاره انگلیسی سابق رئال مادرید و مالک کنونی باشگاه اینترمیامی درباره عشق مفرط لیونل مسی به بارسلونا صحبت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بکام پس از آنکه مسی توانست اینترمیامی را برای نخستین بار در تاریخ به قهرمانی لیگ آمریکا برساند درباره این ستاره آررژانتینی سخن گفت. اسطوره انگلیسی‌ها درباره مسی گفت: امیدوارم او پس از بازنشستگی در میامی زندگی کند، اما او به من گفته است تنها به زندگی در نزدیکی نوکمپ فکر می‌کند.

او ادامه داد: هیچ بازیکنی به اندازه مسی بارسلونا را دوست ندارد. می‌توانید عشق او به باشگاه را حتی در تتوی پایش یا روی بطری آب شخصی‌اش ببینید.

مسی بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۱ با پیراهن بارسلونا بازی کرد، در این مدت در مجموع ۷۷۸ مسابقه به میدان رفت، ۶۷۲ گل زد و ۳۰۳ پاس گل داد. او همراه بارسلونا افتخارات بزرگی کسب کرد؛ از جمله ۱۰ قهرمانی در لالیگا و چهار قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا.

مسی به خاطر مشکلات مالی آبی‌اناری‌ها مجبور به جدایی از این تیم شد. او راهی پاری‌سن‌ژرمن شد و دو سال با پیراهن این تیم به میدان رفت، اما نتوانست روز‌های خوبی را با این تیم تجربه کند. این اعجوبه آرژانتینی بعد از ترک قاره اروپا راهی آمریکا شد و دو فصل است که با اینترمیامی بازی می‌کند و در این مدت توانسته است سه جام را هم با این تیم به دست آورد.

منبع: ایسنا