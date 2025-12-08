باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - کمیل عسکری سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه گفت: در راستای حفاظت از اراضی زراعی و باغ‌ها و اجرای قانون حفظ کاربری اراضی، نیرو‌های شهرستان گلوگاه، دو مورد تغییر کاربری غیرمجاز در روستا‌های تیرتاش و لمراسک را قلع و قمع کردند.

او افزود: این اقدام در چارچوب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و بر اساس دستور قضایی و با حضور نیروی انتظامی، مسئولان محلی و کارشناسان امور اراضی صورت گرفت.

عسکری گفت: تخریب‌ها شامل سنگ‌چینی و دیوارچینی به مساحت حدود ۴۰۰ متر مربع بود که پس از تخریب، زمین به چرخه کاربری کشاورزی بازگشت.

او همچنین بر عزم جدی مجموعه جهاد کشاورزی در مقابله با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز تأکید کرد و افزود: اخذ مجوز از کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ جهاد کشاورزی برای هر نوع ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی الزامی است و با هرگونه تخلف، به صورت قانونی برخورد می‌شود.

عسکری در پایان گفت: این مدیریت قاطعانه با ساخت و ساز‌های غیرمجاز در اراضی زراعی گلوگاه مقابله خواهد کرد تا امنیت و سلامت بخش کشاورزی این شهرستان حفظ شود.