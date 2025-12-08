۲ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در روستا‌های تیرتاش و لمراسک شهرستان گلوگاه قلع و قمع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - کمیل عسکری سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه گفت: در راستای حفاظت از اراضی زراعی و باغ‌ها و اجرای قانون حفظ کاربری اراضی، نیرو‌های شهرستان گلوگاه، دو مورد تغییر کاربری غیرمجاز در روستا‌های تیرتاش و لمراسک را قلع و قمع کردند.

او افزود: این اقدام در چارچوب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و بر اساس دستور قضایی و با حضور نیروی انتظامی، مسئولان محلی و کارشناسان امور اراضی صورت گرفت.

عسکری گفت: تخریب‌ها شامل سنگ‌چینی و دیوارچینی به مساحت حدود ۴۰۰ متر مربع بود که پس از تخریب، زمین به چرخه کاربری کشاورزی بازگشت.

او همچنین بر عزم جدی مجموعه جهاد کشاورزی در مقابله با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز تأکید کرد و افزود: اخذ مجوز از کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ جهاد کشاورزی برای هر نوع ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی الزامی است و با هرگونه تخلف، به صورت قانونی برخورد می‌شود.

عسکری در پایان گفت: این مدیریت قاطعانه با ساخت و ساز‌های غیرمجاز در اراضی زراعی گلوگاه مقابله خواهد کرد تا امنیت و سلامت بخش کشاورزی این شهرستان حفظ شود.

برچسب ها: قلع و قمع ، تغییر کاربری غیرمجاز
خبرهای مرتبط
قلع‌ و قمع دیوارکشی‌ها و تفکیک غیرمجاز اراضی کشاورزی در فریدونکنار
اجرای ۳۵ مورد قلع و قمع ساخت‌ و ساز‌های غیرمجاز در سوادکوه
بازگشت ۴۲ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی تنکابن به چرخه تولید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
شناسایی ۲۳۰۰ تخلف اضافه تناژ در جاده‌های مازندران
قهرمانی پارسا حاجی پور در هشتمین دوره مسابقات تنیس روی میز رنکینگ مازندران
کاسپین فریدونکنار با برتری در شهرآورد صدرنشینی را حفظ کرد + فیلم
کشف ۲۰۰ میلیاردی کود شیمیایی تقلبی و قاچاق در تنکابن
آزادسازی ۳۰۰ میلیاردی اراضی زراعی در تنکابن
برخورد قاطع با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در گلوگاه
برگزاری مسابقات تنیس ۵۰۰ امتیازی بانوان مازندران در بابل + فیلم
صادرات ۱۹۱۵ تن کیوی از بندر نوشهر
انسداد محور کندوان
برف و باران در راه مازندران