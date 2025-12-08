معاون امور بندری و اقتصادی بنادر هرمزگان از آغاز عملیات تخلیه‌ و بارگیری ۶۶ هزار تُن گندم از هفدهمین شناور حامل کالای اساسی در بندر شهید رجایی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ، روح‌الله شاعلیا معاون امور بندری و اقتصادی این اداره‌کل گفت: با پهلودهی هفدهمین شناور حامل کالای اساسی در اسکله شماره ۱۳ بندر شهید رجایی، عملیات تخلیه و بارگیری ۶۶ هزار تُن گندم آغاز شده است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۹ فروند کشتی حامل ۵۵۲ هزار و ۳۵۳ تُن گندم در بندر شهید رجایی پهلودهی شده است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته چهار فروند بوده است.

معاون امور بندری و اقتصادی بنادر هرمزگان مجموع کالاهای اساسی واردشده از ابتدای سال تا کنون را ۷۹۸ هزار و ۳۵۴ تُن شامل گندم، روغن، برنج، جو و کود عنوان کرد و گفت: تاکنون ۱۴۶ هزار و ۴۷۳ تُن روغن نیز توسط پنج فروند کشتی وارد این بندر شده است.

بندر شهید رجایی به عنوان بزرگ‌ترین بندر تجاری کشور با ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار مساحت و دارا بودن ۴۴ پست اسکله کانتینری و چندمنظوره، سالانه ظرفیت تخلیه و بارگیری حدود ۱۴۰ میلیون تُن کالا را دارد و بیش از ۵۵ درصد صادرات و واردات و ۷۰ درصد ترانزیت بنادر کشور در این بندر انجام می‌شود.

این بندر همچنین دارای ۱۸ انبار مسقف با ظرفیت بیش از ۳۵۰ هزار تُن، شش پست اسکله ویژه کالای اساسی و سه پایانه نگه‌داری روغن خوراکی با ظرفیت ۳۷۰ هزار تُن است.

منبع:روابط‌عمومی اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان