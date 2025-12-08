معاون امور بندری و اقتصادی بنادر هرمزگان از آغاز عملیات تخلیه‌ و بارگیری ۶۶ هزار تُن گندم از هفدهمین شناور حامل کالای اساسی در بندر شهید رجایی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ، روح‌الله شاعلیا معاون امور بندری و اقتصادی این اداره‌کل گفت: با پهلودهی هفدهمین شناور حامل کالای اساسی در اسکله شماره ۱۳ بندر شهید رجایی، عملیات تخلیه و بارگیری ۶۶ هزار تُن گندم آغاز شده است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۹ فروند کشتی حامل ۵۵۲ هزار و ۳۵۳ تُن گندم در بندر شهید رجایی پهلودهی شده است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته چهار فروند بوده است.

معاون امور بندری و اقتصادی بنادر هرمزگان مجموع کالاهای اساسی واردشده از ابتدای سال تا کنون را ۷۹۸ هزار و ۳۵۴ تُن شامل گندم، روغن، برنج، جو و کود عنوان کرد و گفت: تاکنون ۱۴۶ هزار و ۴۷۳ تُن روغن نیز توسط پنج فروند کشتی وارد این بندر شده است.

بندر شهید رجایی به عنوان بزرگ‌ترین بندر تجاری کشور با ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار مساحت و دارا بودن ۴۴ پست اسکله کانتینری و چندمنظوره، سالانه ظرفیت تخلیه و بارگیری حدود ۱۴۰ میلیون تُن کالا را دارد و بیش از ۵۵ درصد صادرات و واردات و ۷۰ درصد ترانزیت بنادر کشور در این بندر انجام می‌شود.

این بندر همچنین دارای ۱۸ انبار مسقف با ظرفیت بیش از ۳۵۰ هزار تُن، شش پست اسکله ویژه کالای اساسی و سه پایانه نگه‌داری روغن خوراکی با ظرفیت ۳۷۰ هزار تُن است.

منبع:روابط‌عمومی اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان

برچسب ها: اسکله شهید رجایی ، هرمزگان ، بارگیری ، تخلیه
خبرهای مرتبط
بندرعباس /
افزایش 17 درصدی تخلیه و بارگیری در راه آهن هرمزگان
درهفت ماهه سال92 صورت پذيرفت؛
رشد 19 درصدي تخليه و بارگيري محمولات در راه آهن هرمزگان
بندرعباس؛
تخلیه و بارگیری ۸۵ میلیون تن کالا در بنادر تجاری هرمزگان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
اجرای مرحله پنجم کالابرگ الکترونیک در هرمزگان
مدارس ابتدایی پنج شهر هرمزگان غیر حضوری شد/روستایی ها باز است
استخدام افسر و درجه‌دار در فرماندهی انتظامی هرمزگان آغاز شد